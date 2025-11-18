Έχοντας αξιολογηθεί με χαμηλό βαθμό (περίπου) στο 1/3 της σεζόν, ο Άρης μπαίνει σε κρισιμότατο μήνα, γεμάτο δύσκολα παιχνίδια, στον οποίον θα φανεί αν έχει την αγωνιστική και ψυχική δύναμη για να αντιστρέψει την εις βάρος του κατάσταση κι αυτό επιχειρείται μέσα από τις προσωπικές συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στο τελευταίο διάστημα.

Είναι αλήθεια ότι με «πρωτοβουλία» του Μανόλο Χιμένεθ, μέσα από τις διαδοχικές νύξεις περί μεταγραφικής ενίσχυσης, η συζήτηση επικέντρωσε στις αγωνιστικές ανάγκες και στους ποδοσφαιριστές που πρέπει να προστεθούν στο ρόστερ κατά τη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Μέχρι τότε όμως, υπάρχει μια σειρά αγώνων στην οποία ο Άρης είναι «καταδικασμένος» να ανταποκριθεί, αν θέλει να μην διευρυνθεί η απόσταση που τον χωρίζει από την πρώτη τετράδα. Στη Stoiximan Superleague είναι κατά σειρά οι αγώνες με ΑΕΚ (εκτός), ΑΕΛ (εντός), ΠΑΟΚ (εκτός), Ολυμπιακό (εντός) και Αστέρα Τρίπολης (εκτός). Ενδιάμεσα (3/12) είναι και ο αγώνας του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» έχουν εξασφαλισμένη θέση στα Play In και περιορισμένες πιθανότητες για την 4αδα. Ζητούμενο είναι όμως και το πλεονέκτημα έδρας στην πρώτη νοκ άουτ φάση.

Το ερώτημα είναι, τι μπορεί να αλλάξει σ’ αυτό το διάστημα των δύο εβδομάδων διακοπής σε σύγκριση με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα προηγούμενα παιχνίδια και ειδικά σε αυτό απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Τόσο στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας όσο και σ’ αυτή που διανύουμε, ο Ρούμπεν Ρέγες μπήκε σε διαδικασία προσωπικών επαφών με τους παίκτες και γενικώς έχει στείλει μήνυμα – υπό τη μορφή τελεσιγράφου – για τον χαρακτήρα των επόμενων αγώνων. Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζονται τα λόγια του Ισπανού τεχνικού διευθυντή για να αντιληφθούν άπαντες ότι αυτά θα στοιχειοθετήσουν ισχυρό κριτήριο για όλους. Ήδη κάποιοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση καθώς δεν έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, γι’ αυτό εξάλλου ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη ενίσχυσης. Αν καταφέρουν να πείσουν τον προπονητή τους για το αντίθετο, έχει καλώς. Αν όχι, η έντονη δραστηριότητα στη μεταγραφική περίοδο θα επιδιωχθεί αναλόγως φυσικά και των οικονομικών δεδομένων καθώς κι αυτά θα πρέπει να προσδιοριστούν από την πλευρά της διοίκησης.

Είναι δεδομένο επίσης ότι ο Μανόλο Χιμένεθ ποντάρει σε συγκεκριμένες επιστροφές σαν αυτή του Φαμπιάνο Λέισμαν. Στο μυαλό του Ισπανού τεχνικού, είναι πολλά τα οφέλη της ενσωμάτωσης του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού καθώς πέραν της δημιουργικής ικανότητας που διαθέτει «χτίζοντας» παιχνίδι από την πίσω γραμμή, εκτιμά ότι θα ταιριάξει (σε επίπεδο χαρακτηριστικών) με τον Νοά Σούντμπεργκ στο κέντρο της άμυνας. Ελπίζει επίσης ότι ο Χαμζά Μεντίλ θα εμφανιστεί βελτιωμένος σε σύγκριση με το χαμηλότατο επίπεδο απόδοσής του στα πρώτα παιχνίδια. Η δε επιστροφή του Μαροκινού θα επαναφέρει τον Άλβαρο Τεχέρο στη φυσική θέση του (σ. σ. δεξί άκρο άμυνας) προς την κατεύθυνση καλύτερης λειτουργίας της πτέρυγας μέσα από το αγωνιστικό ανέβασμα του Κάρλες Πέρεθ το οποίο επίσης προσδοκά.

Πρόβλημα είναι η κατάσταση του Φρέντρικ Γένσεν λόγω της θλάσης και της αμφιβολίας για το αν θα προλάβει παιχνίδι εντός του Νοέμβρη. Το ίδιο ισχύει και για τον Τάσο Δώνη για τον οποίον, επί του παρόντος, δεν υπάρχει εκτίμηση για τον χρόνο απουσίας του. Πρόβλημα είναι και η κατάσταση του Τίνο Καντεβέρε ο οποίος, όπως φαίνεται, δεν υπολογίζεται μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ανεξαρτήτως όμως των τελευταίων ζητημάτων, για τον Άρη δεν είναι απλά αναγκαίο ψυχολογικά αλλά και ουσιώδες βαθμολογικά να βρει μεγάλες νίκες. Ήδη έχει εκτροχιαστεί συγκριτικά με τις αγωνιστικές προσδοκίες και πλέον αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο περαιτέρω απομάκρυνσής του από τους αρχικούς στόχους.