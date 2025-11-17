Η ώρα της επιστροφής έφτασε για τον Φαμπιάνο Λέισμαν ο οποίος συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα, στην επανέναρξη των προπονήσεων του Άρη και υπολογίζεται κανονικά για την εκτός έδρας αναμέτρησης (23/11) με την ΑΕΚ.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στη διάρκεια του εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό με συνέπεια την απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους για διάστημα ενός μήνα. Η μη διαθεσιμότητα του Φαμπιάνο Λέισμαν οδήγησε τον Μανόλο Χιμένεθ σε διάφορες αλχημείες, πλέον όμως τον υπολογίζει για τον αγώνα με την ΑΕΚ κι εκτός απροόπτου μαζί με τον Νοά Σούντμπεργκ θα αποτελέσουν το δίδυμο των «κίτρινων» στο κέντρο της άμυνας.

Πλέον ο Ισπανός τεχνικός περιμένει τον Χαμζά Μεντίλ καθώς ο Μαροκινός αριστερός full back συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και ο χρόνος κυλάει υπέρ του. Εκτιμάται ότι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη (19/11) θα είναι σε θέση να βγάλει ολοκληρωτικά το πρόγραμμα κι έτσι θα μπει στη λίστα των διαθέσιμων επιλογών για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Αντιθέτως, ο Τάσος Δώνης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και δεν προβλέπεται να προλάβει τον αγώνα με την ΑΕΚ στον οποίο δεν υπολογίζονται και οι Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε.