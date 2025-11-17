Επένδυση για τον Ολυμπιακό: Αυτός είναι ο 18χρονος Ρασίντ Εντιαγέ που έχει κερδίσει «πόντους» παραμονής στο Ρέντη

Ακόμα μία περίπτωση με φόντο το μέλλον για τον Ολυμπιακός καθώς στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη βρίσκεται ο 18χρονος χαφ από τη Σενεγάλη, Ρασίντ Εντιαγέ.

Ουκ ολίγες φορές έχουμε δει τον Ολυμπιακό να μαζεύει από τη διεθνή αγορά «διαμαντάκια» με φόντο το μέλλον. Το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση με σκοπό να φέρνει περιπτώσεις που μπορούν μεταγενέστερα να αποτελέσουν μέλος της πρώτης ομάδας.

Μία τέτοια είναι και ο 18χρονος αμυντικός χαφ, Ρασίντ Εντιαγέ, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη προκειμένου να δοκιμαστεί από την ομάδα των «ερυθρολεύκων».

Πρόκειται για ένα παιδί που κατάγεται από τη Σενεγάλη και πριν λίγους μήνες βρέθηκε στις ακαδημίες της γαλλικής Ρεμς όπου έμεινε για περίπου έξι μήνες προτού πάρει την απόφαση να βρει αλλού ποδοσφαιρική στέγη λόγω του υποβιβασμού της ομάδας στη Ligue 2.

Οι Πειραιώτες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και κάλεσαν τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή στον Ρέντη προκειμένου να τον αξιολογήσουν από κοντά ενώ τον είδαν και εν δράσει στο φιλικό της Κ19 με τη Β' ομάδα.