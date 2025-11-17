Live Streaming: Η παρουσίαση του νέου προπονητή του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ

Παρακολουθήστε ζωντανά την παρουσίαση του νέου τεχνικού του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του Ατρομήτου, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της αθηναϊκής ομάδας με τον Λεωνίδα Βόκολο.

Ο Βόσνιος τεχνικός που έχει πέρασε από ΑΕΛ Λεμεσού, Τσουκαρίτσκι, Μπότεφ Πλόβντιβ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ήρθε στην Αθήνα χθες Κυριακή (16/11) και σε λίγη ώρα θα παρουσιαστεί και επίσημα από την ομάδα του Περιστερίου, προτού «σηκώσει» μανίκια και πιάσει δουλειά.