Live Streaming: Η παρουσίαση του νέου προπονητή του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ
Παρακολουθήστε ζωντανά την παρουσίαση του νέου τεχνικού του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ.
Ο Ντούσαν Κέρκεζ είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του Ατρομήτου, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της αθηναϊκής ομάδας με τον Λεωνίδα Βόκολο.
Ο Βόσνιος τεχνικός που έχει πέρασε από ΑΕΛ Λεμεσού, Τσουκαρίτσκι, Μπότεφ Πλόβντιβ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ήρθε στην Αθήνα χθες Κυριακή (16/11) και σε λίγη ώρα θα παρουσιαστεί και επίσημα από την ομάδα του Περιστερίου, προτού «σηκώσει» μανίκια και πιάσει δουλειά.
@Photo credits: INTIME
