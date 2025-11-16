Αλαφούζος για το προπονητικό του Παναθηναϊκού στο Κορωπί: «Δεν έχει αλλάξει η πρόθεσή μου»!
Συγκεκριμένα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Κορωπί και την επέκταση στο αθλητικό κέντρου του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αλαφούζος επανέλαβε την δέσμευσή του:
«Οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί είναι του Παναθηναϊκού. Για κάποιους λόγους νομικούς κλπ κάποια πράγματα δεν έχουμε ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά δεν έχει αλλάξει η πρόθεση. Στην επέκταση αγοράζουμε συνέχεια γη. Θα βάλουμε κι άλλα γήπεδα. Υπάρχει σκέψη για να κάνουμε και κάτι με τον Ερασιτέχνη, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω κάτι ακόμα».
