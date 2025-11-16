Ο Γιάννης Αλαφούζος ρωτήθηκε και απάντησε αν ισχύει η δέσμευσή του για το αθλητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, ότι θα παραμείνει στην ιδιοκτησία της ομάδας ανεξαρτήτως το τί θα κάνει ο ίδιος...

Συγκεκριμένα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Κορωπί και την επέκταση στο αθλητικό κέντρου του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αλαφούζος επανέλαβε την δέσμευσή του:

«Οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί είναι του Παναθηναϊκού. Για κάποιους λόγους νομικούς κλπ κάποια πράγματα δεν έχουμε ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά δεν έχει αλλάξει η πρόθεση. Στην επέκταση αγοράζουμε συνέχεια γη. Θα βάλουμε κι άλλα γήπεδα. Υπάρχει σκέψη για να κάνουμε και κάτι με τον Ερασιτέχνη, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω κάτι ακόμα».