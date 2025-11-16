Η απάντηση Αλαφούζου στην ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta, Δημήτρη Κωνσταντινίδη: «Αν ερχόταν επενδυτής καλύτερος από εμένα, θα τον έδινα»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος απάντησε σε ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta, Δημήτρη Κωνσταντινίδη σχετικά με την πιθανή πώληση της ομάδας.

Απαντώντας στον διευθυντή του Gazzetta, Δημήτρη Κωνσταντινίδη, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος τόνισε πως ακόμα οι στόχοι του δεν έχουν εκπληρωθεί. Ωστόσο αν ερχόταν ένας επενδυτής αν αγοράσει την ομάδα δείχνοντας μεγάλη επιθυμία να «τρέξει» την ΠΑΕ, τότε θα έδινε τον Παναθηναϊκό.

«Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Παρόλα τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας καινούργιος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό».

