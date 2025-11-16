Αλαφούζος: «Ο Ολυμπιακός μας έκλεψε το πρωτάθλημα όταν ανέλαβα»

Μιλώντας για το πως ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Αλαφούζος στάθηκε στα πρώτα του χρόνια λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έκλεψε το πρωτάθλημα από τους «πράσινους».

Απαντώντας σε ερώτηση για πως ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, ο ιδιοκτήτης της... πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε τα εξής: «Όταν ξεκίνησα ήθελα να οργανώσω την Παναθηναϊκή Συμμαχία, όχι να διοικήσω, τότε ήταν πρόεδρος ο Δημήτρης Γόντικας. Η ευθύνη στο ποδόσφαιρο είναι προσωπική, ο κ. Γόντικας δεν άντεξε στην πίεση κι έφυγε. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κανείς διατεθειμένος, έτσι έγινα εγώ πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ήταν πολύ μεγάλο το χρέος, δεν είχα τα χρήματα, η κατάσταση χειροτέρευσε. Πούλησα περιουσία μου για να υλοποιήσω την πρώτη φάση, αλλά μας έκλεψε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, η διαιτησία ήταν εγκληματική, η προσπάθειά μας και το όνειρό μας ήταν το Champions League, θα είχαμε πάρει 25-30 εκατ. Η δουλειά μου άρχισε να βελτιώνεται μετά το 2018, είχαν συσσωρευτεί χρέη, άλλαξε τότε ο φορολογικός νόμος, αυξήθηκαν χρέη και υποχρεώσεις στους ποδοσφαιριστές, τον φόρο τον πληρώνει η ομάδα. Αφού αντιμετωπίσαμε τα χρέη αρχίσαμε να ξαναχτίζουμε τον Παναθηναϊκό, δεν είχαμε επιτυχίες, η μεγαλύτερή μας επιτυχία ήταν ο κ. Γιοβάνοβιτς».

Σε ερώτηση ώστε να διευκρινήσει την φράση «κλάπηκε το πρωτάθλημα», ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε:

«Μεταφορικά το είπα. Για τις κακές διαιτησίες και τα στοχευμένα λάθη. Κυρίως από τον Ολυμπιακό, μετά είχαμε μία φάση ΠΑΟΚ και μετά στην ΑΕΚ. Τα ξέρετε όλοι και μην κάνετε πως δεν τα ξέρετε. Υπήρξαν αποδείξεις, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει τιμωρήσει κανέναν. Όλα αυτά που πήγαν στα αθλητικά δικαστήρια και δεν τιμωρήθηκε κανείς, ήταν όλα ψέματα; Έτσι πιστεύετε; Η FIFA και η UEFA για αθλητικές παραβάσεις ζητάνε ενδείξεις και όχι αποδείξεις ενοχής. Όταν υποβιβάστηκε η Γιουβέντους στην Ιταλία, αθωώθηκαν όλοι, η ομάδα όμως τιμωρήθηκε. Τελείως διαφορετικό να καταδικάσω κάποιον ενώ πρέπει να αποδειχθούν τα πάντα και τελειώς να αποδείξω ότι κάποιος κάνει κακοτοπιές».