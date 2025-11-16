Η απάντηση Αλαφούζου στην ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta, Δημήτρη Κωνσταντινίδη: «Θα χρειαστεί χρόνο ο Μπενίτεθ, τον Γενάρη θα ενισχύσουμε την ομάδα»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος απαντώντας σε ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta, Δημήτρη Κωνσταντινίδη τόνισε πως θα πρέπει να δοθεί χρόνος στον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ υποστήριξε πως τον Ιανουάριο οι «πράσινοι» θα ενισχυθούν μεταγραφικά.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta, Δημήτρη Κωνσταντινίδη για το τι θα θεωρηθεί επιτυχία και τι αποτυχία από εδώ και πέρα, ο Γιάννης Αλαφούζος υπογράμμισε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα χρειαστεί χρόνο και πως ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί τον Ιανουάριο σύμφωνα με τις υποδείξεις προπονητή και τεχνικού διευθυντή. Παράλληλα στάθηκε και στο ζήτημα της εκγύμνασης.

«Θα χρειαστεί χρόνο ο Μπενίτεθ, αν κι εγώ έχω ήδη δει κάποια πράγματα. Τον Γενάρη θα ενισχύσουμε την ομάδα σύμφωνα με όσα καταδείξει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Ένα από τα θέματα του Παναθηναϊκού είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πάρα πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και με έχει εντυπωσιάσει. Μου εξήγησε πως η εκγύμναση που έγινε το καλοκαίρι ήταν πολύ στατική με βάρη και δεν έγιναν πολλά ανοίγματα», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Τον Μάιο του 2027 τελειώνει το νέo μας γήπεδο που θα είναι υπέροχο. Τότε θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη ομάδα. Το κακό είναι πως δεν είμαστε μόνοι μας στα ομαδικά σπορ. Η προσπάθειά μας θα είναι να είμαστε οι καλύτεροι».