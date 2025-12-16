Παναθηναϊκός: Μήνυμα Μπενίτεθ για συνεχή προσπάθεια και βελτίωση με... Rocky
Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram διάφορες στιγμές από την παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού ως τώρα.
Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός συμπληρώνει την ερχόμενη εβδομάδα δύο μήνες στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων» μετρώντας οκτώ νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες.
Ο Μπενίτεθ συνόδευσε τις φωτογραφίες που ανέβασε με ένα μήνυμα: «Συνεχίζοντας τη βελτίωση με την ομάδα, όντας ανταγωνιστικοί και δουλεύοντας σκληρά», έγραψε ο Ισπανός προπονητής, ενώ έβαλε και ως τραγούδι στο ποστ εκείνο του Ρόκι Μπαλμπόα.
