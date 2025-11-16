Αλαφούζος: «Χθες συναντήθηκα με τη Θύρα 13, πρέπει να μιλάμε στον κόσμο συχνότερα»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τους οργανωμένους των «πρασίνων».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος ρωτήθηκε για το αν θα γίνει κάποια κίνηση προς τον κόσμο και τους οργανωμένους για να υπάρξει ενότητα.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αποκάλυψε πως χθες συναντήθηκε με τη Θύρα 13, υπογραμμίζοντας πως ευελπιστεί να πάει καλύτερα με τον κόσμο στη συνέχεια και τονίζοντας πως η ομάδα πρέπει να μιλάει στους φιλάθλους συχνότερα.

«Χωρίς καμία αμφιβολία είναι βασικό να υπάρχει ενότητα μεταξύ των οπαδών για να κερδίσει μία ομάδα πρωτάθλημα. Χθες υπήρξε συνάντηση με την Θύρα 13 και θεωρώ πως θα τα πάμε καλύτερα από το μέλλον. Πρέπει να μιλάμε στον κόσμο συχνότερα για να έχει καλύτερη εικόνα», ανέφερε ο Αλαφούζος.