Η απάντηση στην ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta, Δημήτρη Κωνσταντινίδη: «Θεωρούσα πως με Γιοβάνοβιτς δεν θα παίρναμε πρωτάθλημα»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος απαντώντας σε ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta, Δημήτρη Κωνσταντινίδη ανέφερε πως ίδιος αποφάσισε να φύγει ο Γιοβάνοβιτς γιατί θεώρησε πως με αυτόν στον πάγκο δεν θα έπαιρναν οι «πράσινοι» πρωτάθλημα.

Ο διευθυντής του Gazzetta, Δημήτρης Κωνσταντινίδης ρώτησε τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο για την απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ανέφερε τα εξής: «Εγώ ζήτησα να φύγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά τις θετικές συζητήσεις που είχα για να μείνει. Θεωρώ ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα γιατί δεν πηγαίναμε καθόλου καλά. Πήρα το ρίσκο. Θα παίρναμε τον Πάουλο Σόουζα. Είχαμε κάνει ραντεβού στην Μαδρίτη, αλλά είχε επιφυλάξεις με τον Αράο και κάποιους ακόμη παίκτες, οπότε αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Τα Χριστούγεννα ήταν μία καλή περίοδος, τότε μίλησα με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ και ότι θα ήταν καλή λύση για δύο χρόνια. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Η απόφαση ήταν προσωπική. Έβλεπα πως έτσι όπως πηγαίναμε δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα».