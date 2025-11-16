Γιάννης Αλαφούζος: Η απάντηση στο «γιατί τώρα η συνέντευξη»!
Η πρώτη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Γιάννης Αλαφούζος στην ιστορική συνέντευξη Τύπου είναι το γιατί επέλεξε την δεδομένη χρονική στιγμή να μιλήσει!
«Κάποτε έπρεπε να το αποφασίσω, αλλά έγινε τώρα γιατί θα έχω μια πιο εμφανή παρουσία από δω και πέρα στα κοινά του Παναθηναϊκού» ανέφερε ο Γιάννης Αλαφούζος, αφήνοντας πολλές ερμηνείες με το... καλησπέρα της βραδιάς!
