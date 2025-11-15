Κι αν δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ και πόσο (δυστυχώς) τα πάντα και οι πάντες ακόμη και για τα πιο σοβαρά ιστορικά θέματα, κρίνονται από το… δοκάρι και μέσα.

Από το καλοκαίρι φάνηκε πόσο ξεχωριστή θα ήταν αυτή η σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Τα 100 χρόνια δεν αποτελούν τη μοναδική συνθήκη γι’ αυτή την φετινή ΠΑΟΚτσήδικη διαφορετικότητα.

«Εμείς και εσείς…». Δυστυχώς… Οι… εμείς που συμβαδίζουμε με τις θέσεις της ΠΑΕ για το γήπεδο και… εσείς που θεωρείτε ότι το προεδρείο του ΑΣ έχει το δίκιο με ό τι έχει πράξει από τον Ιούνιο και μετά. Μπείτε και δείτε πόσο πολύ επικράτησε αυτή η κατάσταση σε κάθε ΠΑΟΚτσήδικη συζήτηση. Επικράτησε; Επικρατεί ακόμη; Μειώθηκε ως φαινόμενο; Μήπως θα επανέλθει;

Η μπάλα είναι πολύ… άτιμη και σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται -για πολλοστή φορά- πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το… δοκάρι και μέσα-δοκάρι κι έξω. Δεν θα έπρεπε, αλλά έτσι συμβαίνει και θέλω να το καταγράψω.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος και σερί νίκων...

Είναι φανερό ότι κάποιες δυνάμεις εκπόνησαν ένα σχέδιο κατά του Σαββίδη. Δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς πλέον. Πριν συνεχίσω στο σκεπτικό μου να γράψω για 1000η φορά (μια και πολλοί κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και νομίζουν ότι αποκρύπτεται η αλήθεια ) ότι τα περασμένα χρόνια και λόγω του πολέμου, ο Σαββίδης ήρθε σε δύσκολη θέση, κάτι που άγγιξε και τον ΠΑΟΚ, φυσικά και το θέμα του γηπέδου που πάγωσε.

Ήταν λοιπόν και είναι στόχος ο Σαββίδης σε πολλά πεδία για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν αποτελούν θέμα του σημερινού blog. Στον Σαββίδη έπρεπε και πρέπει να γίνει το κακό για να οδηγηθεί σε… άλλους δρόμους και αποφάσεις και επειδή για τον Σαββίδη η ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι ψηλά (όπως για κάθε ισχυρό, με ό τι και αν εμπλέκεται, η ομάδα με τον κόσμο τον «πονάει» περισσότερο) έτσι κι εδώ θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να υποφέρει ο ΠΑΟΚ για να υποφέρει και ο Σαββίδης, έτσι ώστε να αναγκαστεί με όλη την πίεση που θα του ασκηθεί να πάρει άλλη… κατεύθυνση.

Τι παρατηρείται σε όλη αυτή την υπόθεση του γηπέδου που άνοιξαν από το καλοκαίρι με το γνωστό «τρύπημα» του Ιουνίου; Αρχικά και όσο εγώ και όλοι αντιλαμβανόμαστε, ένα ποσοστό 80% ασπάζονταν τις θέσεις της ΠΑΕ, προς έκπληξη ίσως όλων εκείνων που εκπόνησαν το σχέδιο αποσταθεροποίησης και πίστεψαν ότι με το που θα άκουγε ο ΠΑΟΚτσής… δισεκατομμύρια, θα τα «πουλούσε» όλα και θα έτρεχε πίσω από μία άλλη… ιδέα. Όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι με την ομάδα να κερδίζει, να προκρίνεται και φυσικά σε ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από το ρεκόρ μεταγραφής του Ζαφείρη.

Έλα όμως που ήρθε ο καιρός για την ομάδα του Λουτσέσκου να ΜΗΝ κερδίζει. Η αναστάτωση μεγάλωσε! Το… εμείς και το εσείς πήρε άλλη διάσταση! Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά-πολλά χρόνια η Τούμπα διχάστηκε! Για πρώτη φορά αποδοκιμάστηκε ο ΠΑΟΚ στην πρώτη γκέλα και ας έπαιζε καλά, χάνοντας τα γκολ πάνω από τη γραμμή! Για πρώτη φορά τόσο νωρίς το ένα κομμάτι του γηπέδου απαντούσε στο άλλο! Απίθανα πράγματα, πρωτοφανείς καταστάσεις, πέρα από τα όσα γινόντουσαν εκτός, με τις διαφορετικές ανακοινώσεις των ΠΑΟΚτσήδων που είναι οργανωμένοι και πλέον ΔΕΝ υπέγραφαν μαζί τα ίδια κείμενα. Ήταν πολύ-πολύ δύσκολος ο Σεπτέμβριος για τον ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα, μιας και ολοφάνερα τα κακά αποτελέσματα μεγαλοποιούσαν και τα άλλα προβλήματα, αφού το ένα «έπρεπε» να συνδυάζεται με το άλλο: «Που πας με τέτοια ομάδα ρε Σαββίδη, οι άλλοι έκαναν μεταγραφές εκατομμυρίων και εμείς τη «βγάζουμε» με ελεύθερους και δανεικούς. Αυτή είναι ομάδα για τα 100 χρόνια;» Αυτά και άλλα πολλά για… εκείνη την περίοδο, για να μην θυμίσουμε η ίδια η ομάδα τι έκανε με τον κόσμο στην κερκίδα…

Τα κατάφερε όμως και πάλι η ομάδα! Το γύρισε! Πώς λένε οι Ολυμπιακοί και οι άλλοι που επιχειρηματολογούν μαζί τους; «Αν δεν γλιστρούσε ο Ορτέγκα…». Το βρήκαμε! Για όλους όσους επιθυμούσαν το χάος στον ΠΑΟΚ… ας τα βάλουν με τον Ορτέγκα! Τυχαίο γεγονός αποτελεί η πορεία του ΠΑΟΚ! Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε μετά από τόσα χρόνια με Σαββίδη-Λουτσέσκου…

Αλλά… Φθάσαμε τώρα σε ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ κερδίζει, είναι ψηλά σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ομάδα παίζει πολύ καλό και θεαματικό ποδόσφαιρο (παρά το ότι οι άλλοι έδωσαν εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ έκανε πιο στοχευμένες κινήσεις) και… να που μαζί βέβαια με τις άλλες εξελίξεις του μνημονίου οι οποίες έχουν αποδείξει τι ακριβώς επιδιώκει η κάθε πλευρά, φθάσαμε το ποσοστό συσπείρωσης γύρω από τον Σαββίδη να εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο, σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είναι φανερό όπως και το ότι η επιχειρηματολογία για τα θέματα του γηπέδου με τις θέσεις για το μνημόνιο, είναι πλέον συντριπτικά υπέρ της ΠΑΕ και κατά του προεδρείου του ΑΣ.

Φυσικά και επηρεάζει η αποκάλυψη όλων των στοιχείων και των θέσεων των δύο πλευρών. Τα ίδια όμως στοιχεία, οι ίδιες θέσεις, οι ίδιες εφικτές ή ανέφικτες προτάσεις για το γήπεδο και όλες οι αποκαλύψεις για την στάση όλων των πρωταγωνιστών, πόσο διαφορετικά θα αντιμετωπίζονταν με την ομάδα να μην κερδίζει;

Αν δεν κέρδιζε....

Θα ήταν όμως έτσι αν ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τη Λίλ και τους άλλους;

Οι θέσεις της ΠΑΕ και η ξεκάθαρη διαφωνία με το προεδρείο του ΑΣ, θα αντιμετωπίζονταν με την ίδια θέρμη από την μεγάλη πλειοψηφία σε ένα ενδεχόμενο κακής πορείας;

Σε περίπτωση κακών αποτελεσμάτων, πόσο πιο έντονες θα ήταν οι φωνές κατά του Σαββίδη και των θέσεων του για το γήπεδο;

Οι «ορκισμένοι» που συμπορεύονται με το προεδρείο του ΑΣ και τώρα έχουν φανερά καταλαγιάσει, θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια να αντιδρούν κατά της ΠΑΕ και να διαμορφώνουν κλίμα ναι ή όχι;

Δυστυχώς ή ευτυχώς… Τώρα βιώνουμε ένα σχετικά ήρεμο διάστημα επειδή η ομάδα κερδίζει! Όλα και όλοι κρίνονται από το… δοκάρι και μέσα ή πώς το λένε… « από το γλίστρημα του Ορτέγκα». Λίγοι ή ελάχιστοι θα το παραδεχθούν, αλλά έτσι είναι. Αν ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε, τα ίδια επιχειρήματα των δύο πλευρών για το γήπεδο και όχι μόνο, θα αντιμετωπίζονταν με άλλη διάθεση. Κι όμως δεν θα έπρεπε!

Η πολιτική, η φιλοσοφία, το πλάνο, οι άνθρωποι η ιστορία τους η ηθική και οι πράξεις τους, οι θέσεις για τόσα σοβαρά θέματα όπως το γήπεδο, ΔΕΝ θα έπρεπε να κρίνονται ανάλογα το… «δοκάρι και μέσα».

Δυστυχώς! Αλήθεια είναι όλα τα παραπάνω, αλλά και κάτι ακόμη πολύ χειρότερο, αλλά απόλυτα σχετικό: Έτσι εξηγείται και το φαινόμενο για το οποίο επίσης υπάρχουν αποδείξεις: ΠΑΟΚτσήδες να παρακαλάνε και να εύχονται να χάσει ο ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να φανεί ότι… εκείνοι έχουν δίκιο για την ομάδα, για το γήπεδο, έτσι ώστε να διαμορφωθούν πιο ευνοϊκές συνθήκες για την αναστάτωση που θα βόλευε όλα τα άλλα σχέδια…

Ρε τον άτιμο τον Ορτέγκα τι μας έκανεχαχαχα…