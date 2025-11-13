Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ και πώς πρέπει να επιστρέψει αγωνιστικά από τη διακοπή, ενώ κάνει... πρόλογο στην κουβέντα για ανάγκες και προσθήκες.

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της ΑΕΚ στην Κρήτη με αντίπαλο τον ΟΦΗ, προέκυψε και δικαιολογημένα, ουσιαστική ανακούφιση η οποία αφορούσε κατ' αρχάς το τρίποντο που κατακτήθηκε, αλλά και το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο ματς η εικόνα της ομάδας ήταν πολύ καλύτερη από οποιοδήποτε προηγούμενο παιχνίδι. Δεν αποτελεί υπερβολή αν υποστηρίξει κάποιος πως η εικόνα των "κιτρινόμαυρων" σε όλη τη διάρκεια του δευτέρου 45λεπτου συνιστά την καλύτερη από την έναρξη του πρωταθλήματος: ίσως μαζί με εκείνη στην Λάρισα, πάλι στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην ΑΕΛ, με τη διαφορά ότι στο Παγκρήτιο η Ένωση επικράτησε και συνδύασε την πολύ καλή της απόδοση και κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο με το αποτέλεσμα! Αν μη τι άλλο πολύ σημαντικό να το καταφέρνει αυτό, παρεμπιπτόντως και σε εκείνο το ματς στην Θεσσαλία, όπως και στην Κρήτη, της είχαν ακυρωθεί δυο τέρματα, με τη διαφορά ότι το ένα στην Λάρισα δεν αποδείχθηκε αρκετό για να της χαρίσει το διπλό...

Πάμε όμως στην ουσία της κουβέντας για το αγωνιστικό: η εικόνα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στο Ηράκλειο της Κρήτης προκάλεσε ανακούφιση διότι στο δεύτερο μισό του αγώνα βγήκαν και πάλι αρκετές φάσεις, τούτη τη φορά ωστόσο αποτέλεσαν προϊόν πολύ καλής επιθετικής λειτουργίας, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τον άξονα και τα άκρα και διαπιστώθηκε ουσιαστικό σχέδιο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου από τους παίκτες της ΑΕΚ. Κάτι που προφανώς πιστώνεται στον Σέρβο τεχνικό και τους συνεργάτες του, αλλά και στους "κιτρινόμαυρους" που το υλοποίησαν, αλλά παράλληλα αποδεικνύει ότι μπορούν να βγάλουν πολύ καλύτερα πράγματα στο χορτάρι και πιο συγκεκριμένα στο επιθετικό κομμάτι του αγωνιστικού τους πλάνου. Κάτι που είναι λογικό μιας και διαθέτει αρκετή ποιότητα μεσοεπιθετικά το ρόστερ του Δικέφαλου και ας απουσιάζουν καιρό τώρα παίκτες όπως ο Ελίασον, ο Ζίνι, ο Περέιρα (του καλοκαιριού) και πρόσφατα ο Κουτέσα...

Προσωπικά εκτιμώ ότι ίσως να οφείλεται αυτή η πολύ καλή εικόνα του δεύτερου μισού του ματς στην Κρήτη και στην ηρεμία και την υπομονή που έβγαλαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Παρά τα γκολ που τους ακύρωσαν, αλλά και των εκνευριστικών σφυριγμάτων του Τσακαλίδη με σκοπό να σπάει τον ρυθμό, αλλά και τη σωστή τακτικά άμυνα των γηπεδούχων, οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης δεν έβγαλαν εκνευρισμό και δεν έχασαν σε κανένα σημείο του δεύτερου 45λεπτου την ηρεμία τους και την υπομονή τους. Συνέχισαν να χτίζουν σωστές επιθέσεις χάρη στην ποιότητα, το ταλέντο και την ευφυΐα των Πινέδα και Ζοάο Μάριο, ο τελευταίος ήταν ο κύριος υπεύθυνος που ηρεμούσε όλο το παιχνίδι της ομάδας και έδινε τον τόνο και το τρόπο ανάπτυξης με σούπερ επιτυχία, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο διπλό που είχε μεγάλη ανάγκη η Ένωση, τόσο ενόψει διακοπής του πρωταθλήματος, όσο και κυρίως για την επανέναρξή αυτού και του δύσκολου προγράμματος σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας που ακολουθεί με την επιστροφή στη δράση: θυμίζω εντός με Άρη, εκτός με Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό, σε διάστημα μιας εβδομάδας!

Στο δικό μου το φτωχό μυαλό θα πρέπει το δεύτερο 45λεπτο της ΑΕΚ στο ματς με τον ΟΦΗ, να αποτελέσει τον οδηγό για το από δω και πέρα της αγωνιστικής ταυτότητας της ομάδας του Νίκολιτς, ξεκάθαρα όμως... Προκειμένου να εμπεδώσουμε ότι βρίσκεται σε αυτή τη σωστή οδό, την αγωνιστική, θα χρειαστεί να δούμε μια σειρά αγώνων, τουλάχιστον πέντε, να συμβαίνει να προκύπτει αντίστοιχη εικόνα σε μεγάλα διαστήματα των αναμετρήσεων που θα δώσει ο Δικέφαλος και φυσικά ανάλογα και τον αντίπαλο. Κοινώς δεν περιμένω να πάει στην Φλωρεντία και να επιβληθεί τόσο εύκολα αντίστοιχα με το ματς στην Κρήτη, ούτε προφανώς στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, άλλες ομάδες, άλλες έδρες, άλλα ρόστερ και δυναμική. Όμως πρέπει να φανερωθούν και σε αυτά τα ματς οι ποδοσφαιρικές αρετές που διέκριναν το παιχνίδι της Ένωσης στο τελευταίο ματς και έπειτα στο τέλος των αναμετρήσεων θα δούμε τι αποτέλεσμα θα της χαρίσουν...

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τούτο το blog με ...πρόλογο για το επόμενο μιας και μπήκαμε (και δικαιολογημένα) σε περίοδο κουβέντας με ουσία για τη μεταγραφική περίοδο που έρχεται τον Ιανουάριο. Τώρα πρέπει να αρχίσουν, αλλά πολύ άμεσα, τύπου σε φάση σήμερα, οι επαφές και να έχουν ήδη ξεχωρίσει οι στόχοι για να είμαστε σωστοί απέναντι στον κόσμο. Θαρρώ βέβαια από όσα είχε πει ο Ριμπάλτα στην Κύπρο για τις τρεις μεταγραφικές περιόδους ότι είναι ούτως ή άλλως έτοιμος, για αυτές τις δυο που απένειμαν μιας και έχει άριστη συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς, κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Η ΑΕΚ έχει ανάγκη για μίνιμουμ τρεις προσθήκες εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών σε θέσεις όπως: αυτή του δεξιού μπακ, του δεξιού εξτρέμ και του στόπερ (από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται στο βαθμό που θα έπρεπε ο Χρυσόπουλος και φυσικά έχει τελειώσει από το καλοκαίρι ο Μήτογλου). Αυτές για αρχή και για Γενάρη μιας και υπάρχουν δύο με τρεις ακόμη κατά τη προσωπική μου άποψη αλλά μην είμαστε και υπερβολικοί. Από αύριο πολλά περισσότερα και φυσικά (και) μέσα από την εκπομπή Galacticos στο YouTube του Gazzetta καθημερινά (και σήμερα για αυτά θα μιλήσουμε άλλωστε)...