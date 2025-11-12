ΕΠΟ: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει (ιστο)σελίδα»

ΕΠΟ: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει (ιστο)σελίδα»

Newsroom
ΕΠΟ

bet365

Το νέο αναβαθμισμένο σάιτ της ΕΠΟ θα λειτουργήσει στις 14 Νοεμβρίου.

Έρχεται το νέο epo.gr!

Το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει (ιστο)σελίδα με μια φρέσκια, σύγχρονη πλατφόρμα που φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στη δράση. Ειδήσεις, αγώνες, αποτελέσματα, βίντεο και αποκλειστικό περιεχόμενο συγκεντρώνονται σε ένα δυναμικό περιβάλλον, φτιαγμένο για όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο.

Ανακαλύψτε μια νέα εμπειρία ενημέρωσης για το άθλημα που μας ενώνει στο νέο σάιτ της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

@Photo credits: epo.gr
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα