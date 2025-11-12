ΕΠΟ: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει (ιστο)σελίδα»
Έρχεται το νέο epo.gr!
Το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει (ιστο)σελίδα με μια φρέσκια, σύγχρονη πλατφόρμα που φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στη δράση. Ειδήσεις, αγώνες, αποτελέσματα, βίντεο και αποκλειστικό περιεχόμενο συγκεντρώνονται σε ένα δυναμικό περιβάλλον, φτιαγμένο για όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο.
Ανακαλύψτε μια νέα εμπειρία ενημέρωσης για το άθλημα που μας ενώνει στο νέο σάιτ της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.
Έρχεται το νέο epo .gr 🕸️ το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει (ιστο)σελίδα!
Launch 👉 14/11 #newsite #epo #hffepo pic.twitter.com/S6TH3IVWJY— Hellenic Football Federation (@HffEpo) November 12, 2025
