Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta κάποια πράγματα για έναν παίκτη του Ολυμπιακού που βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του.

Το στιγμιότυπο είναι από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κηφισιά, κάπου στο α΄ ημίχρονο.

Ο Πιρόλα δίνει μάχη με τον Τετέη από τα αριστερά της άμυνας του Ολυμπιακού. Σπεύδει ο Ρέτσος από τη θέση του και τον καλύπτει σωστά τον συμπαίκτη του κερδίζοντας την μπάλα. Όλα καλά. Λες, αυτή την αλληλοκάλυψη πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι στόπερ. Κι αμέσως μετά τι κάνει ο Έλληνας διεθνής: δίνει με…τακουνάκι την μπάλα σε αντίπαλο!

Αντί δηλαδή να την γυρίσει πίσω στον γκολκίπερ του, τον Τζολάκη, ο Ρέτσος πήγε να κάνει το δύσκολο. Επέλεξε να ρισκάρει. Οκ, ο Ολυμπιακός δεν έφαγε κάποια φάση από το συγκεκριμένο λάθος, αλλά το ερώτημα είναι γιατί να γίνει. Ποιος ο λόγος ένας κεντρικός αμυντικός να κάνει τακουνάκια έξω από την περιοχή της ομάδας του. Εν ανάγκη, αν δεν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να την γυρίσεις πίσω στον Τζολάκη, στείλε την μπάλα πλάγιο άουτ και τελειώνει η ιστορία.

Με τον Ρέτσο ισχύει αυτό που λέμε ότι «για αμυντικός ξέρει μπάλα». Ακριβώς αυτό, όμως, το προτέρημα πρέπει να το εκμεταλλευθεί υπέρ του και υπέρ της ομάδας, όχι ρισκάροντας. Το ζειν επικινδύνως για αμυντικό ποτέ καλό δεν είναι. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αυτό που κάνει πολύ καλά, και πραγματικά βοηθάει πολύ την ομάδα και μπράβο του, είναι που κάνει καλά παιχνίδι από πίσω, με καλές πάσες, 20άρες και πιο μεγάλες, αλλά και που κουβαλάει την μπάλα κάνοντας τον εξτρά παίκτη στα χαφ.

Τεράστια η βοήθεια του σε αυτό το κομμάτι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία φάση στο β΄ ημίχρονο, που συνεργάστηκε πολύ όμορφα με τον Ζέλσον κι ο Πορτογάλος σούταρε επικίνδυνα, με τον αντίπαλο γκολκίπερ να μπλοκάρει. Γίνεται δε ακόμη πιο σημαντικό αυτό που κάνει ο Ρέτσος, διότι ο παρτενέρ του στην άμυνα, ο Πιρόλα αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει-αν και στο τελευταίο ματς έκανε κάτι έξυπνο ο Ιταλός: ακριβώς επειδή δεν έχει την καλή πάσα, τουλάχιστον ανέβαζε συχνά ψηλά την μπάλα παίρνοντας μέτρα και βοηθώντας έτσι τους επιθετικούς του.

Γενικά ο Ρέτσος είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Τον βλέπεις, θα βγει πρώτος στην μπάλα, θα πάρει τις κεφαλιές, θα καλύψει, αλλά και θα γίνει επικίνδυνος στα επιθετικά «στημένα» περισσότερο από κάθε άλλον «ερυθρόλευκο»! Κανείς δεν μπορεί να του τα στερήσει όλα αυτά που κάνει για την ομάδα. Να καταγράψω μία λεπτομέρεια: στο παιχνίδι με την Κηφισιά δύο φορές μπλόκαρε σουτ αντίπαλων, μία στο α΄ ημίχρονο και μία στο β΄. Μάλιστα, η δεύτερη φορά ήταν δύο λεπτά μετά την ισοφάριση της αθηναϊκής ομάδας, σε μία φάση που δεν ήθελε πολύ να γίνει το 1-2 υπέρ της Κηφισιάς, με τον παίκτη της όμως να μην κάνει το καλύτερο σουτ από την πάσα που πήρε από ενέργεια του πραγματικά πολύ επικίνδυνου Τετέη.

Απλά ο Ρέτσος πρέπει να σταματήσει, έστω τώρα, στα 27 του, να κάνει τα εύκολα δύσκολα. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα, παρά μόνο να χάσει. Αυτός και κατ΄ επέκταση η ομάδα. Πρέπει να του γίνει συνείδηση ότι π.χ. δεν είναι ντροπή για έναν αμυντικό να διώχνει την μπάλα μακριά όταν πιέζεται. Όπως σε μία στιγμή στο α΄ ημίχρονο του αγώνα στην Κηφισιά, που ενώ κάνει πολύ καλή άμυνα και «σκουπίζει», βγαίνει πλάγια και αντί να την στείλει μακριά, κάνει δεύτερες σκέψεις και του φεύγει η μπάλα αράουτ, δίνοντας εκ νέου επίθεση στον αντίπαλο.

Ο Ρέτσος κατά την γνώμη μου βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Είναι λάθος του να μπερδεύεται σε καταστάσεις ρίσκου από τις οποίες μόνο χαμένος μπορεί να βγει.

Άσχετο:

Τραυματίας είναι ο Ντόμβικ της Ρόμα και τη θέση του σέντερ φορ της Εθνικής Ουκρανίας για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια της ενόψει της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεκδικούν ο Βάνατ της ισπανικής Τζιρόνα και ο Γιάρεμτσουκ. Με τον άσο του Ολυμπιακού σε πιο μειονεκτική θέση καθότι προέρχεται από τραυματισμό και με αναπόφευκτα μικρό χρόνο συμμετοχής μετά τον τραυματισμό του.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τέσσερις κίτρινες κάρτες έχει ήδη ο Ποντένσε σε πρωτάθλημα, Κύπελλο κι Ευρώπη. Πρώτον, πολλές για εξτρέμ. Δεύτερον, μόνο η μία είναι για φάουλ-οι άλλες είναι για διαπληκτισμούς, διαμαρτυρίες κλπ.

Πρέπει να το δει αυτό με τις κάρτες ο Ντάνι. Σε κακό θα του βγει, σε καλό δεν θα του βγει. Από παλιά το είχε, να τσιμπάει στις προκλήσεις των αντίπαλων. Και αυτό το χούι δεν το έχει κόψει. Κακώς. Διότι οι αντίπαλοι θα συνεχίσουν να τον προκαλούν. Κι όσο ο ίδιος τσιμπάει, ζημιωμένος θα είναι

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍