Δεν άργησε να βρει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη ο Κριστιάνο Μπάτσι καθώς βρίσκεται κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Τοντέλα, την ίδια στιγμή που απομένουν τα τυπικά για τη λύση της συνεργασίας του με τον Πανσερραϊκό.

Παρελθόν από τον Πανσερραϊκό πρέπει να θεωρείται ο Κριστιάνο Μπάτσι, ο οποίος δεν βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας κόντρα στον Λεβαδειακό και απομένουν μόνο κάποιες λεπτομέρειες για να λυθεί και επίσημα το συμβόλαιο του.

Ωστόσο, ο 50χρονος προπονητής έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και αυτός είναι πίσω στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με την «O Jogo», ο Ιταλός κόουτς τα έχει βρει με την Τοντέλα και όλα δείχνουν πως θα είναι η επόμενη στέγη στην προπονητική του πορεία.

Να θυμίσουμε πως μετά τον ρόλο ως βοηθός του Λουτσέσκου σε ΠΑΟΚ και Αλ Χιλάλ, ακολούθησε τον Τσιόφι στην Ουντινέζε και έπειτα έγινε πρώτος προπονητής σε Μποαβίστα και Μορεϊρένσε πριν αναλάβει τον Πανσερραϊκό με τον οποίο σε δέκα ματς είχε μόλις μία νίκης, δύο ισοπαλίες και επτά ήττες.