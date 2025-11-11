Η ΑΕΚ που δεν γκρινιάζει (και σωστά) και δεν ξεχνάει!

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στις ενέργειες κατά Λανουά (και όχι μόνο), αναδεικνύει ότι η ΑΕΚ δεν φωνάζει για τις αισχρές διαιτησίες και το διασκεδάζει με τους ...κακομαθημένους συμμάχους!

Θαρρώ είναι πολύ ευχάριστο και τίμιο ότι αναγνωρίζεται από όλους όσοι ασχολούνται με το πρωτάθλημα, τυπικά έστω και όχι ουσιαστικά, να παρακολουθούν τις αναμετρήσεις και να έχουν άποψη κοινώς, πως αν μη τι άλλο οι διαιτησίες που τυγχάνει έως τώρα η ΑΕΚ είναι τουλάχιστον κακές! Για την ακρίβεια και σύμφωνα με τη δική μου άποψη πρόκειται για αισχρό τρόπο που σφυρίζεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, χωρίς να εστιάζω στα γκολ που της ακυρώνουν, τα πέναλτι τα οποία δεν της δίνουν, αλλά και (κυρίως) στις υπόλοιπες αποφάσεις: τα μικρά ανάποδα φάουλ, το γεγονός ότι ρίχνουν κάρτες στους παίκτες της Ένωσης λες και πρόκειται για ποδοσφαιριστές "αλήτες" που βαράνε μόνιμα στο... ψαχνό τους αντιπάλους τους, αε αγώνες είτε ο Δικέφαλος έχει κατοχή σε συντριπτικά ποσοστά, είτε μοιρασμένα, είτε χαμηλότερα από την ομάδα που βρίσκει απέναντί της και σε πολλές άλλες αντίστοιχες λεπτομέρειες σε κάθε ματς από την έναρξη της σεζόν...

Δεν χρειάζεται παρά να δείτε ξανά στο ματς με τον ΟΦΗ, διότι έχω τον... διάολο μέσα μου και πάντα είμαι πολύ παρατηρητικός με δαύτους, για να εστιάσετε με προσοχή στη φάση μετά το γκολ της ΑΕΚ, αυτό που μέτρησε εννοώ (δεν δόθηκαν βήματα στον Πινέδα), όπου κερδίζει κόρνερ ο ΟΦΗ: εκτελείται αυτό και η μπάλα καταλήγει πλάγιο άουτ, υπέρ των γηπεδούχων αν θυμάμαι σωστά, από την απέναντι πλευρά από εκείνη που χτυπήθηκε το κόρνερ. Ο Μαρινάκης τρέχει (και σωστά το παιδί μιας και δεν έχει γίνει τίποτα και χάνει η ομάδα του) να το εκτελέσει και ο διαιτητής του κάνει νόημα να περιμένει, να μη το κάνει και πιάνει το ακουστικό του: προφανώς γιατί έψαχνε κάτι να βρει ο Τζήλος στο VAR, κάτι να δικαιολογεί παράβαση, κάνα άγγιγμα που θα τους βοηθούσε να δώσουν πέναλτι, να βρουν κάνα... κουνούπι να τσίμπησε παίκτη του Κόντη: όλο αυτό επειδή ποδοσφαιριστής της γηπεδούχου από τη φόρα που πήρε και δεν βρέθηκε καν στην πορεία της μπάλας κατέληξε ο ίδιος στα δίχτυα!!! Μάταια φυσικά μόνος του μπήκε γκολ, δεν υπήρχε ούτε άγγιγμα, ούτε καν φύσημα...

Βέβαια σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έβαλε γκολ η ΑΕΚ και ειδικά του Ζοάο Μάριο, τυχαία ο Τσακαλίδης ακυρώνει απ' ευθείας το γκολ, σε μια φάση που ΚΑΝΕΝΑΣ δεν έχει ξεκάθαρη άποψη, εκείνος βρήκε ανύπαρκτη παράβαση, με τον Τζήλο να βλέπει τα πλάνα που είδαμε όλοι (και από την ανάλυση του Λανουά) και να τον δικαιώνει και ας μη φαίνεται ξεκάθαρα τίποτα απολύτως! Φαίνεται η διαιτησία, όπως και με τον Παναιτωλικό στην Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και με την Κηφισιά στο Περιστέρι, δεν είναι τυχαίο ότι καθαροί άνθρωποι, άσχετοι με ΑΕΚ, όπως ο Σεϊταρίδης (ο οποίος είναι και στις αναλύσεις εξαιρετικός) στην αναφορά τους σε αυτά τα ματς και στις επίμαχες φάσεις ανέφεραν ότι ήταν λάθος και σε βάρος της Ένωσης! Διότι έτσι είναι και επειδή καλή η... καραμέλα της γκρίνιας και της δήθεν... κλάψας της ΑΕΚ, να ξεκαθαρίσουμε ότι επίσημα η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ δεν γκρινιάζει και δεν... κλαίει!

Εγώ, ίσως και άλλοι συνάδελφοι ρεπόρτερ του Δικέφαλου στα άρθρα τους και όπου βγαίνουν και μιλάνε, μπορεί να φωνάζουμε και να γκρινιάζουμε (απόλυτα δικαιολογημένα), όμως δεν το κάνει η διοίκηση και η επίσημη ΑΕΚ σε καμία περίπτωση: ακόμη και τώρα για τα δυο γκολ που ακυρώθηκαν υπήρξε μια αναφορά στο match report στο site της Ένωσης και τέλος: καμία επίσημη ανακοίνωση, καμία θέση, ούτε κύκλοι, ούτε τετράγωνα! Πρόκειται για την ΑΕΚ που (πολύ σωστά) δεν γκρινιάζει διότι γνωρίζει πως και να το κάνει δεν αλλάζει κάτι, αλλά και την ΑΕΚ που δεν ξεχνάει και πράττει: και εδώ σωστά το κάνει όπως αποδείχθηκε με τον Λανουά και την καταγγελία στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΠΟ (είχα μάθει για καταγγελία και λανθασμένα θεώρησα και είπα στην εκπομπή Galacticos πως την έκανε στην UEFA κάτι που ΔΕΝ έχει δικαίωμα να κάνει όπως ενημερώθηκα αργότερα) και θα τον υποχρεώσει να λογοδοτήσει για όσα απαράδεκτα ισχυρίστηκε με στόχο να πλήξει την ΑΕΚ.

Το είπε στον κόσμο της η Ένωση και το έκανε πράξη ενώ να έχουμε υπομονή και για την ΕΠΟ και όσους επιχείρησαν να προσβάλλουν τον κόσμο της ΑΕΚ με αστείες αναφορές που γελοιοποίησε η ίδια η δικαιοσύνη! Σε μία κανονική χώρα με κανονική ποδοσφαιρική ομοσπονδία μετά την απαράδεκτη στάση του Λανουά θα είχε απομακρυνθεί με πολύ άσχημο τρόπο όπως του πρέπει του Γάλλου αρχιδιαιτητή: μόνο και μόνο από τη στιγμή που προκύπτει θέμα αξιοπιστίας. Εδώ όμως συνεχίζει ο Λανουά και ορίζει διαιτητές στα ματς της ομάδας που επεδίωξε να δημιουργήσει πρόβλημα και την ...κυνήγησε δικαστικά! Ελλαδιστάν... Την ίδια ώρα οι κακομαθημένοι σύμμαχοι γκρινιάζουν για τα τελευταία ματς και κάποιες διαιτητικές αποφάσεις (ειδικά τα ΜΜΕ τους), ακόμη και ο ΠΑΟΚ (αν έχεις τον Θεό σου) πού σε άριστη διαιτησία, στην ήττα, φώναξε για αποβολή (μαϊμού αλλά όταν σε έχουν κακομάθει έτσι είναι...). Στον δε Ολυμπιακό αναδεικνύουν ότι ακύρωσαν και σε εκείνους δυο γκολ: οφσάιντ και με την μπάλα όλη εκτός γηπέδου, αλλά είπαμε, πάγια τακτική (σε ματς που δεν αποβλήθηκε ο Ποντένσε παρακαλώ και πήραν δυο πέναλτι!!!), λέγε - λέγε - λέγε κάτι θα μείνει...