ΑΕΚ: Έγινε μπαμπάς ο Γιόνσον
Χαρμόσυνα νέα για τον μέσο της ΑΕΚ, Γενς Γιόνσον, ο οποίος έγινε μπαμπάς, κάτι που γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω των social media.
Μπαμπάς έγινε ο Γενς Γιόνσον, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο 32χρονος Δανός χαφ της ΑΕΚ μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.
Ο Γιόνσον ανέβασε ένα story με τον ίδιο να βγαίνει από το μαιευτήριο με το μωράκι του.
@Photo credits: INTIME
