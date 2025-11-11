Χαρμόσυνα νέα για τον μέσο της ΑΕΚ, Γενς Γιόνσον, ο οποίος έγινε μπαμπάς, κάτι που γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω των social media.

Μπαμπάς έγινε ο Γενς Γιόνσον, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο 32χρονος Δανός χαφ της ΑΕΚ μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Γιόνσον ανέβασε ένα story με τον ίδιο να βγαίνει από το μαιευτήριο με το μωράκι του.