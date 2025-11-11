Ο οπαδισμός όπως τον θέλουμε: Οι φίλαθλοι του Αστέρα απέτισαν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Άλκη Καμπανό
Ο Άρης υποδέχθηκε τη Κυριακή (09/11) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Αστέρα Τρίπολης με τον αγώνα να λήγει ισόπαλος με 0-0. Ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα του απογεύματος όμως δε ήρθε από το αγωνιστικό χώρο, αλλά από τους φιλοξενούμενους φιλάθλους στη κερκίδα.
Πιο συγκεκριμένα οι οπαδοί του Αστέρα που ανέβηκαν κανονικά στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν την ομάδα τους, προχώρησαν σε μία πολύ όμορφη κίνηση λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, αφήνοντας λουλούδια και στεφάνι τόσο στο σημείο της δολοφονίας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, όσο και στο μνημείο μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων οπαδών του Άρη.
Ακόμη οι φίλοι του Αστέρα με ανακοίνωση τους το μεσημέρι της Τρίτης (11/11), ευχαρίστησαν δημόσια τους Θεσσαλονικείς για τη φιλοξενία που τους παρείχαν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των οπαδών:
Το ποδόσφαιρο στα καλύτερα του!
Σε ώρα φυσιολογική και όπως θα έπρεπε να γίνονται όλα τα παιχνίδια για τους οπαδούς και όχι για τα συνδρομητικά και τις στοιχηματικές η παρουσία μας στο Χαριλάου ήταν δεδομένη. Γιορτινή διάθεση παρά τη βαριά ατμόσφαιρα για τη δολοφονία ακόμα ενός οπαδού, τραγουδήσαμε, φωνάξαμε, ήπιαμε και χειροκροτήσαμε την προσπάθεια της Αστεράρας μας.
Παρόλο που δεν πανηγυρίσαμε το πολυπόθητο γκολ, η εξέδρα έδειξε το δρόμο ξανά για την κουλτούρα που πρεσβεύουμε. Εκπρόσωποι του Συνδέσμου, απέδωσαν φόρο τιμής στο σημείο δολοφονίας του Άλκη και στο μνημείο μπροστά από τον Σούπερ 3 και τον Κουκ.
Σεβασμός στους οπαδούς!
Υ.Γ.1 Ευχαριστούμε για την άψογη φιλοξενία τον κόσμο του Άρη!
Υ.Γ.2 Άλκης Καμπανός για πάντα ζωντανός!
Υ.Γ.3 Ό,τι έχουμε είμαστε εμείς!
TIGERS CLUB EST. '06
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Stoiximan Super League: Οι 8+1 αλλαγές προπονητών σε δέκα αγωνιστικές
- Αστέρας Τρίπολης: Φίλοι των Αρκάδων άφησαν λουλούδια στη μνήμη του Άλκη Καμπανού και χειροκροτήθηκαν στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
- Superleague, η βαθμολογία: O Παναθηναϊκός... γκρέμισε τον ΠΑΟΚ από την κορυφή κι «έστειλε» πρώτο τον Ολυμπιακό!