Ο οπαδισμός όπως τον θέλουμε: Οι φίλαθλοι του Αστέρα απέτισαν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Άλκη Καμπανό

Σε μία πολύ όμορφη κίνηση προχώρησαν οι φίλαθλοι του Αστέρα Τρίπολης που βρέθηκαν τη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση της ομάδας τους κόντρα στον Άρη.

Ο Άρης υποδέχθηκε τη Κυριακή (09/11) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Αστέρα Τρίπολης με τον αγώνα να λήγει ισόπαλος με 0-0. Ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα του απογεύματος όμως δε ήρθε από το αγωνιστικό χώρο, αλλά από τους φιλοξενούμενους φιλάθλους στη κερκίδα.

Πιο συγκεκριμένα οι οπαδοί του Αστέρα που ανέβηκαν κανονικά στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν την ομάδα τους, προχώρησαν σε μία πολύ όμορφη κίνηση λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, αφήνοντας λουλούδια και στεφάνι τόσο στο σημείο της δολοφονίας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, όσο και στο μνημείο μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων οπαδών του Άρη.

Ακόμη οι φίλοι του Αστέρα με ανακοίνωση τους το μεσημέρι της Τρίτης (11/11), ευχαρίστησαν δημόσια τους Θεσσαλονικείς για τη φιλοξενία που τους παρείχαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των οπαδών:

Το ποδόσφαιρο στα καλύτερα του!

Σε ώρα φυσιολογική και όπως θα έπρεπε να γίνονται όλα τα παιχνίδια για τους οπαδούς και όχι για τα συνδρομητικά και τις στοιχηματικές η παρουσία μας στο Χαριλάου ήταν δεδομένη. Γιορτινή διάθεση παρά τη βαριά ατμόσφαιρα για τη δολοφονία ακόμα ενός οπαδού, τραγουδήσαμε, φωνάξαμε, ήπιαμε και χειροκροτήσαμε την προσπάθεια της Αστεράρας μας.

Παρόλο που δεν πανηγυρίσαμε το πολυπόθητο γκολ, η εξέδρα έδειξε το δρόμο ξανά για την κουλτούρα που πρεσβεύουμε. Εκπρόσωποι του Συνδέσμου, απέδωσαν φόρο τιμής στο σημείο δολοφονίας του Άλκη και στο μνημείο μπροστά από τον Σούπερ 3 και τον Κουκ.

Σεβασμός στους οπαδούς!

Υ.Γ.1 Ευχαριστούμε για την άψογη φιλοξενία τον κόσμο του Άρη!

Υ.Γ.2 Άλκης Καμπανός για πάντα ζωντανός!

Υ.Γ.3 Ό,τι έχουμε είμαστε εμείς!

TIGERS CLUB EST. '06