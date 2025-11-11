Το ρεπορτάζ των ομάδων είναι αυτό που κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Ντιόγκο, ο μικρός, ο μέγας!» Νασιμέντο στον Ολυμπιακό.

Livesport: «In Rafa we trust!» το κλίμα στον Παναθηναϊκό.

Φως των σπορ: «Η δικαίωση Μεντιλίμπαρ», τι άλλαξε και έχει πάρει τα πάνω του ο Ολυμπιακός.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Εδώ θα μείνεις» θέλει να «δέσει» τον Ζέλσον ο Ολυμπιακός.

Ώρα των σπορ: «ΑΕΚΑΡΑ ψυχάρα!» πήρε το ντέρμπι του χάντμπολ με τον Ολυμπιακό η Ένωση,