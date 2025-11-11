Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (11/11) στο Gazzetta
Το ρεπορτάζ των ομάδων είναι αυτό που κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Ντιόγκο, ο μικρός, ο μέγας!» Νασιμέντο στον Ολυμπιακό.
Livesport: «In Rafa we trust!» το κλίμα στον Παναθηναϊκό.
Φως των σπορ: «Η δικαίωση Μεντιλίμπαρ», τι άλλαξε και έχει πάρει τα πάνω του ο Ολυμπιακός.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Εδώ θα μείνεις» θέλει να «δέσει» τον Ζέλσον ο Ολυμπιακός.
Ώρα των σπορ: «ΑΕΚΑΡΑ ψυχάρα!» πήρε το ντέρμπι του χάντμπολ με τον Ολυμπιακό η Ένωση,
