Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τα τουρνουά στο εξωτερικό που θα συμμετέχουν τα κλιμάκια των ακαδημιών του με το νέο έτος, στα οποία βρεθούν αντιμέτωπα με τεράστια ευρωπαϊκά κλαμπ.

Σε μία νέα εποχή έχουν μπει πλέον οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού, μετά την έλευση του νέου τεχνικού διευθυντή, Θόδωρου Ελευθεριάδη και την παρουσίαση του νέου οργανογράμματός του στα μέσα του Αυγούστου.

Ένα από τα πράγματα που θεωρούν σημαντικά οι ιθύνοντες των «πρασίνων» για την ανάπτυξη των παιδιών είναι η συμμετοχή των μικρών ομάδων σε μεγάλα τουρνουά του εξωτερικού. Εκεί τα παιδιά θα μπορούν να... μετρούν τις δυνάμεις τους με ταλαντούχα παιδιά της ηλικίας τους, αλλά και να αποκομίζουν σημαντικές εμπειρίες.

Γι' αυτό το λόγο και στην ακαδημία του «τριφυλλιού» κατήρτισαν ένα πλάνο με τα τουρνουά τα οποία θα πάρουν μέρος τα κλιμάκια των ακαδημιών του κλαμπ, το οποίο και δημοσίευσαν στα social media. Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποια είναι αυτά, αλλά και κάποιες από τις ομάδες που θα βρει εκεί ο Παναθηναϊκός.

Την αρχή θα κάνει τον Γενάρη του 2026 (16-18/01) η Κ13 που θα ταξιδέψει στην Δανία για το Midtjyland's Tournament. Στις αρχές του Απριλίου η Κ15 θα πάει στην Πορτογαλία για το Porto International Cup (02-04/04), όπου θα βρεθεί μεταξύ άλλων και η Παρί Σεν Ζερμέν ενώ στις 03-07/04 του ίδιου μήνα η Κ14 θα πάει στην Αντάλια της Τουρκίας για το Junior World Cup στο οποίο θα βρει απέναντί της ομάδες όπως η Πόρτο, η Στουτγκάρδη, ο Ερυθρός Αστέρας και η Σπόρτινγκ.

Στα τέλη του Απριλίου με τις αρχές Μαΐου (30/04-03/05) η Κ12 θα πάει στην Σερβία για το Zlatibor Cup, που θα βρει την Εσπανιόλ, αλλά και άλλες γνωστές ευρωπαϊκές ακαδημίες. Τέλος, στις 15-17 Μαΐου η Κ16 θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για το Liam Brady Cup όπου θα συμμετάσχει και η Άρσεναλ.