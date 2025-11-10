Η υπέροχη κίνηση του Μπακασέτα μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Ο Τάσος Μπακασέτας δεν είχε στο μυαλό του μόνο τους πανηγυρισμούς μετά την λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και τη μεγάλη νίκη της ομάδας του.

Η μεγάλη νίκη που πήρε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ με 2-1 στην Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής (10/11) πανηγυρίστηκε δεόντως από τους παίκτες του «τριφυλλιού» μετά το σφύριγμα της λήξης ως αποτέλεσμα και της τεράστιας σημασίας που είχε το ματς αυτό για κείνους, βαθμολογικά και όχι μόνο.

Αφότου ολοκληρώθηκαν οι πανηγυρισμοί στο γήπεδο και οι ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» πήραν την κατεύθυνση για τα αποδυτήρια, όπου και θα συνεχίζαν σε κλίμα χαράς, ο Τάσος Μπακασέτας πήγε από διαφορετική κατεύθυνση, αφού πορεύτηκε για εκείνα του ΠΑΟΚ.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» θέλησε, προτού συνεχίσει να απολαμβάνει τους καρπούς του αποτελέσματος που είχαν πετύχει πριν λίγο, να πάει και να τσεκάρει την κατάσταση της υγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον οποίο είναι συμπαίκτες στην Εθνική μας ομάδα.

Σημειωτέον την επομένη (10/11) ανακοινώθηκε από την Εθνική η αντικατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ από κείνον του Παναθηναϊκού.

Την είδηση αυτή την μετέφερε ο Κώστας Ψάρρας στους «Galacticos».