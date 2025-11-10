Μετά από δέκα αγωνιστικές της Stoiximan Super League 8/14 ομάδες έχουν αλλάξει προπονητή, με τον Ατρόμητο και τον Πανσερραϊκό να βρίσκονται σε αναζήτηση του νέου τους κόουτς.

Όπως το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο έτσι και στη διακοπή του Νοεμβρίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων είχαμε αλλαγή προπονητή σε ομάδα της Stoiximan Super League. Το τελευταίο «entry» στη λίστα είναι ο Λεωνίδας Βόκολος, ο οποίος έπειτα από δέκα αγωνιστικές αποχώρησε από τον Ατρόμητο, με τους Περιστεριώτες να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του στην αγορά του εξωτερικού.

Εντός της τρέχουσας διακοπής θα επισημοποιηθεί ακόμα μια αποχώρηση προπονητή, καθώς μόνο η «φόρμουλα» και η ανακοίνωση απομένουν για το «διαζύγιο» του Πανσερραϊκού με τον Κριστιάνο Μπάτσι. Θυμίζουμε πως στο τελευταίο ματς των Λιονταριών με το Λεβαδειακό στον πάγκο των Σερραίων ήταν ως υπηρεσιακός ο Αλέξανδρος Βεργώνης, με την επιστροφή του Ζεράρ Θαραγόσα να είναι σε πρώτο πλάνο.

Μέχρι στιγμής 8 από τις 14 ομάδες έχουν αλλάξει τον προπονητή με τον οποίο μπήκαν στην «κούρσα», ενώ μόλις τέσσερις τεχνικοί συνεχίζουν από την περασμένη σεζόν. Ο λόγος για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του νταμπλούχου Ολυμπιακού, τον Ραζβάν Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ, τον Νίκο Παπαδόπουλου του ιδιαίτερα εντυπωσιακού Λεβαδειακού και τον Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος οδήγησε την Κηφισιά στην άμεση επάνοδο.

Διακοπή και αποχώρηση

Ο Άρης έκανε το «σεφτέ» των αλλαγών με την αντικατάσταση του Μαρίνου Ουζουνίδη από τον Μανόλο Χιμένεθ μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό, στη 2η αγωνιστική, πριν από τη διακοπή του Σεπτεμβρίου. Με την επανέναρξη ο Παναθηναϊκός «τελείωσε» τον Ρουί Βιτόρια μετά την ήττα από την Κηφισιά στο Βόλο με ανατροπή στην ανατροπή. Mετά την απομάκρυνση του Πορτογάλου ο Χρήστος Κόντης ήταν ο «ενδιάμεσος» σε ένα διάστημα 40 ημερών και 7 παιχνιδιών, μέχρι το Τριφύλλι να φέρει στην Ελλάδα τον Ράφα Μπενίτεθ.

Η διακοπή του Οκτωβρίου ήρθε μετά την 6η αγωνιστική μετά την οποία είχαμε τρεις αλλαγές προπονητών στο πρωτάθλημα μας. Μετά την εκτός έδρας ήττα από τον Πανσερραϊκό ο Αστέρας AKTOR αντικατέστησε τον Σάββα Παντελίδη με τον Κρις Κόουλμαν, ενώ μέσα σε 24 ώρες ο Γιάννης και ο Γιώργος Πετράκης αποτέλεσαν παρελθόν έπειτα από τις συντριβές του Παναιτωλικού από το Λεβαδειακό (6-0) και της ΑΕΛ Novibet από το Βόλο στη Λάρισα (2-5), αντιστοίχως. Τον πατέρα Πετράκη αντικατέστησε ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος επέστρεψε στο Αγρίνιο, ενώ τον υιό διαδέχτηκε ο Στέλιος Μαλεζάς στη δεύτερη «πρόκληση» του στη Super League μετά την Athens Kallithea.

Όπως τον Σεπτέμβριο έτσι και τον Οκτώβριο είχαμε αποχώρηση προπονητή στο αμέσως επόμενο ματς μετά τη διακοπή. Στην πρώτη περίπτωση όπως προαναφέραμε ήταν ο Ρουί Βιτόρια και στη δεύτερη ο Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με τον ΟΦΗ ύστερα από την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο, με τον Χρήστο Κόντη να γίνεται ο πρώτος που κοούτσαρε δυο διαφορετικές ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα.

Πλέον φτάσαμε στο Νοέμβριο με τον Ατρόμητο και τον Πανσερραϊκό να αναζητούν τον νέο τους προπονητή και μένει να φανεί την 11η αγωνιστική εάν θα συνεχιστεί το σερί της αλλαγής προπονητών μετά από διακοπή.

Οι αλλαγές προπονητών

Παναθηναϊκός: Ρουί Βιτόρια - Χρήστος Κόντης - Ράφα Μπενίτεθ

Άρης: Μαρίνος Ουζουνίδης - Μανόλο Χιμένεθ

Αστέρας AKTOR: Σάββας Παντελίδης - Κρις Κόουλμαν

Παναιτωλικός: Γιάννης Πετράκης - Γιάννης Αναστασίου

ΑΕΛ Novibet: Γιώργος Πετράκης - Στέλιος Μάλεζας

ΟΦΗ: Μίλαν Ράσταβας - Χρήστος Κόντης

Aτρόμητος: Λεωνίδας Βόκολος - αναζήτηση προπονητή από τον εξωτερικός

Πανσερραϊκός: Κριστιάνο Μπάτσι - Ζεράρ Θαραγόσα

Οι «σταθεροί»