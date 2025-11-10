Ο Τιν Γεντβάι σε ρόλο δεξιού μπακ ήταν καθοριστικός για τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του ΠΑΟΚ. Ο διεθνής Κροάτης, ωστόσο, έχει παίξει αρκετές φορές σ' αυτή τη θέση στην καριέρα του και πέτυχε γκολάρες με τη φανέλα της Λεβερκούζεν.

Ο Τιν Γεντβάι κλήθηκε στα δύσκολα από τον Ράφα Μπενίτεθ κι ανταποκρίθηκε στον ρόλο του.

Ο έμπειρος διεθνής Κροάτης αμυντικός, ο οποίος στις 28 του μήνα θα κλείσει τα 30 του χρόνια, με τους Καλάμπρια, Κώτσιρα στα πιτς έπαιξε δεξί μπακ για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Σε μία φάση δεν κατάφερε να σταματήσει τον Κωνσταντέλια στο 2-1, αλλά ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ και φέτος είναι ασταμάτητος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γεντβάι ήταν καθοριστικός στη νίκη του τριφυλλιού. Είχε το γκολ για το 2-0 και το κλέψιμο στη φάση του δοκαριού του Τετέ. Δεν άφησε στην πλευρά του τον Ζίβκοβιτς, τον Ντεσπόντοφ, αλλά και τον Τάισον στη συνέχεια ν' απειλήσουν σε μεγάλο βαθμό κι ασφαλώς δικαίωσε τον 65χρονο Ισπανό τεχνικό.

Ο Γεντβάι, πάντως, δεν έπαιξε σε μία άγνωστη θέση. Στην καριέρα του μετράει 54 αγώνες ως δεξί μπακ. Έχει 208 ματς ως στόπερ, ενώ σε συνθήκες μεγαλύτερης ανάγκης έχει παίξει αριστερός μπακ και αμυντικός μέσος.

Αυτογκόλ και γκολ με τη Λεβερκούζεν

Ο Γεντβάι έχει να διηγηθεί αρκετές ιστορίες στην καριέρα του. Ορισμένες απ' αυτές που ξεχωρίζουν είναι σε ρόλο δεξιού μπακ. Με τη Λεβερκούζεν έπαιξε δεξί μπακ στο ξεκίνημα της περιόδου 2014-15. Πριν κλείσει τα 19 του χρόνια είχε ένα απόγευμα που τον σημάδευσε με τις «ασπιρίνες».

Στις 30/8/14 η Λεβερκούζεν υποδέχθηκε τη Χέρτα για τη δεύτερη αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα. Ο Γεντβάι ήταν δεξί μπακ. Στο 24' σε μία σέντρα από δεξιά στην προσπάθειά του ν' απομακρύνει έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και οι Βερολινέζοι άνοιξαν το σκορ. Στο 50', όμως, πήρε το αίμα του πίσω. Σε φανταστική κάθετη του Γκονζάλο Κάστρο, κινήθηκε ως εξτρέμ, με το κοντρόλ απέφυγε τον γκολκίπερ κι έκανε το 1-1. Τελικό σκορ για την ιστορία 4-2 υπέρ της Λεβερκούζεν.

Η οβίδα με τη Βέρντερ

Στις 12/9/14 η Λεβερκούζεν υποδέχθηκε την Βέρντερ Βρέμης για την τρίτη αγωνιστική. Ο Γεντβάι πάλι ως δεξιός μπακ στο 17' πήρε την πάσα από τον Κίσλινγκ και από το όριο της μεγάλης περιοχής με ένα τρομερό δεξί σουτ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 1-0. Στο 73' έβγαλε τη σέντρα για το 3-2 του διεθνούς Νοτιοκορεάτη άσου, με τεράστια καριέρα στην Τότεναμ, του Σον (τελικό σκορ στο ματς 3-3).

Τα γκολ με τους Δικεφάλους

Ο Γεντβάι στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό, σε 78 αγώνες μετράει 4 γκολ και 2 ασίστ. Τα τρία από τα τέσσερα γκολ τα έχει σημειώσει σε ντέρμπι. Με τους δύο Δικεφάλους ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Στις 14/1/24 στο εκτός έδρας 2-2 με την ΑΕΚ ισοφάρισε σε 1-1 με κεφαλιά. Στις 21/1/24 στη νίκη με 2-0 εντός επί του Αστέρα Aktor σκόραρε με κεφαλιά. Με τον ίδιο τρόπο στις 27/4/25 στα playoff της περασμένης περιόδου, ο Γεντβάι άνοιξε το σκορ στην Τούμπα, αλλά ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ.