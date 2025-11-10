Νέο πρόβλημα στον Άρη με τον Φρέντρικ Γένσεν, ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό. Ανεβαίνουν Φαμπιάνο και Μεντίλ.

Ακόμα ένα όνομα προστέθηκε στο ιατρικό δελτίο του Άρη. Ο λόγος για τον Φρέντρικ Γένσεν, ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό και στην προπόνηση της Δευτέρας (10/11) ακολούθησε θεραπεία, όπως και ο Γκάμπριελ Μισεουί.

Από την πλευρά τους ο Φαμπιάνο και ο Χαμζά Μεντίλ συμμετείχαν σε κομμάτι της προπόνησης και στη συνέχεια έκαναν ατομικό, όπως μόνος του γυμνάστηκε και ο Τάσος Δώνης.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Μανόλο Χιμένεθ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, με το πρώτο να κάνει πρόγραμμα αποκατάστασης και το δεύτερο ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας.

Οι παίκτες του Άρη θα ακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα και στην επόμενη προπόνηση τους, η οποία θα γίνει το πρωί της Τρίτης (11/11).