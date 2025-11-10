Ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του στον Παναθηναϊκό όντας έτοιμος να στρωθεί στην δουλειά για τη νέα εποχή που έχει μπει το «τριφύλλι».

Η ώρα του Στέφανου Κοτσόλη έφτασε, αφού εκείνος θα αφήσει το «χαρτοφυλάκο» της Κηφισιάς και θα αναλάβει εκείνο του Παναθηναϊκού.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά, αφού έχει επέλθει εδώ και αρκετές μέρες οριστική συμφωνία με το «τριφύλλι».

Μάλιστα αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση της προσθήκης του στο οργανόγραμμα της ομάδας.

Εκείνος θα πάρει την θέση του αθλητικού διευθυντή και θα έχει άμεση συνεργασία με τον Ισπανό Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, με τον οποίο επίσης υπάρχει συμφωνία και απομένει απλώς η λύση της συνεργασίας του με τις «νυχτερίδες» για να προχωρήσει το deal, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή.

Υπενθυμίζουμε πως τόσο η κίνηση του Κότσολη όσο κι εκείνη του Κορόνα αποτελούν συνέχεια των αλλαγών της νέας εποχής στην οποία περνάει η ομάδα, μετά την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ και την συνεργασία του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζου με τον Φράνκο Μπαλντίνι.