Μπάμπα: «Δικό μας το φταίξιμο, στην ανάπαυλα ήμασταν θυμωμένοι»
Ο Μπάμπα στις τηλεοπτικές δηλώσεις του μετά το 2-1 του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ήταν που σχολίασε ανάμεσα στα άλλα: «Δεν μπήκαμε όπως θέλαμε στο παιχνίδι. Ήμασταν θυμωμένοι στην ανάπαυλα (για την εικόνα). Το παλέψαμε και ήταν καλύτερη η εικόνα μας στο β' 45λεπτο αλλά μας πλήγωσε το πρώτο μέρος.
Είχε να κάνει περισσότερο με εμάς. Εμείς δεν ήμααταν γρήγοροι. Παρότι είχαμε τη μπάλα δεν τη γυρνούσαμε. Είναι δικό μας το φταίξιμο».
