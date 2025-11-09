Λουτσέσκου: «Ζητάω συγγνώμη από τον Παναθηναϊκό, αλλά εμείς χάσαμε το παιχνίδι»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό.

O ΠΑΟΚ έκανε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έτρεχε νικηφόρο σερι επτά παιχνιδιών σε όλες τις διοργανώσεις, όμως στη Λεωφόρο «πέταξε» ένα ημίχρονο και έχασε από τον Παναθηναϊκό με 2-1.

Ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV, τόνισε πως η ομάδα του έχασε το παιχνίδι και στάθηκε στο κακό πρώτο ημίχρονο.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου

«Όταν έχεις τόση ροή παιχνιδιών και νικηφόρων ματς, κάτι μπορεί να σου λείπει από στο πνευματικό κομμάτι. Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το ματς. Χάσαμε το πρώτο μέρος, δεν κάναμε τίποτα από όσα δείξαμε. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ούτε κίνηση χωρίς την μπάλα, αλλά και όταν την είχαμε.

Στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάσαμε το πρόσωπο που έπρεπε να είχαμε εξ αρχής. Κυριαρχήσαμε κόντρα στον αντίπαλο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όταν έχεις τέτοιο απαιτητικό πρόγραμμα. Θα δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι μας, σε δυο εβδομάδες.

Δεν έχω εικόνα για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια αλλά ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό».