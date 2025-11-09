Δείτε τις αρχικές επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αποψινό ντέρμπι στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

H παραμονή του Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, η παρουσία του δίδυμου Κεντζιόρα – Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας μαζί με τη χρησιμοποίηση από την αρχή των Οζντόεφ και Ντεσπόντοφ στη μεσοεπιθετική γραμμή, είναι οι παρεμβάσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στην ενδεκάδα του «Δικεφάλου».

Ο Ρουμάνος τεχνικός διατήρησε τον Τσιφτσή κάτω από την εστία, η τετράδα της αμυντικής γραμμής αποτελείται από τους Κένι (δεξιά), Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα (αριστερά), Μεϊτέ και Οζντόεφ οι δύο εσωτερικοί μέσοι, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς η τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης.