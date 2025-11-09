Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ενδεκάδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για τη Λεωφόρο
H παραμονή του Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, η παρουσία του δίδυμου Κεντζιόρα – Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας μαζί με τη χρησιμοποίηση από την αρχή των Οζντόεφ και Ντεσπόντοφ στη μεσοεπιθετική γραμμή, είναι οι παρεμβάσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στην ενδεκάδα του «Δικεφάλου».
Ο Ρουμάνος τεχνικός διατήρησε τον Τσιφτσή κάτω από την εστία, η τετράδα της αμυντικής γραμμής αποτελείται από τους Κένι (δεξιά), Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα (αριστερά), Μεϊτέ και Οζντόεφ οι δύο εσωτερικοί μέσοι, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς η τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» #PAOPAOK #slgr #StoiximanSuperLeague #Varagons pic.twitter.com/ATUuEA0BAS— PAOK FC (@PAOK_FC) November 9, 2025
