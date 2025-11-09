Κηφισιά - Ολυμπιακός: Το δοκάρι του Ελ Καμπί από τη σέντρα του Νασιμέντο
Μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί στον αγώνα με την Κηφισιά. Ο Μαροκινός διεθνής στράικερ στο τετ α τετ του βρήκε δοκάρι μετά τη σέντρα του Ντιόγκο Νασιμέντο στο 25ο λεπτό.
