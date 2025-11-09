Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στο 25ο λεπτό είχε δοκάρι στο ματς του Ολυμπιακού με την Κηφισιά έπειτα από σέντρα του Νασιμέντο.

Μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί στον αγώνα με την Κηφισιά. Ο Μαροκινός διεθνής στράικερ στο τετ α τετ του βρήκε δοκάρι μετά τη σέντρα του Ντιόγκο Νασιμέντο στο 25ο λεπτό.



