Κηφισιά - Ολυμπιακός: Η αγκαλιά του Κοβάσεβιτς στον Λέτο
Ένα όμορφο στιγμιότυπο έπιασε ο φωτογραφικός φακός με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Σεμπάστιαν Λέτο να τα λένε σε πολύ καλό κλίμα πριν το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό.
Λίγο πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό, υπήρξε ένα πολύ ωραίο τετ-α-τετ μεταξύ του Σεμπάστιαν Λέτο και του Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
Ο προπονητής των γηπεδούχων με τον τεχνικό διευθυντή των φιλοξενούμενων τα είπαν σε όμορφο κλίμα καθώς υπήρξαν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2008/09 όπου υπήρξαν μαζί σε 15 παιχνίδια με τα «ερυθρόλευκα» και διατηρούν φιλικές σχέσεις.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.