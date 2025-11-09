Ένα όμορφο στιγμιότυπο έπιασε ο φωτογραφικός φακός με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Σεμπάστιαν Λέτο να τα λένε σε πολύ καλό κλίμα πριν το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό.

Λίγο πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό, υπήρξε ένα πολύ ωραίο τετ-α-τετ μεταξύ του Σεμπάστιαν Λέτο και του Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο προπονητής των γηπεδούχων με τον τεχνικό διευθυντή των φιλοξενούμενων τα είπαν σε όμορφο κλίμα καθώς υπήρξαν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2008/09 όπου υπήρξαν μαζί σε 15 παιχνίδια με τα «ερυθρόλευκα» και διατηρούν φιλικές σχέσεις.