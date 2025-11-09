Ολυμπιακός: «Έπεσαν» οι υπογραφές με Πιρόλα
Των Δημήτρη Τομαρά και Νότη Χάλαρη
Είχατε ενημερωθεί σχετικά με την έντονη κινητικότητα γύρω από τα θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Λορέντσο Πιρόλα καθώς είναι από τα πρώτα ονόματα που ασχολούνται στο εσωτερικό του Ολυμπιακού.
Οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Ιταλού στόπερ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του και ακολούθησε τον δρόμο του Κοστίνια που είχε ανανεώσει πριν από λίγα 24ώρα.
Δείτε ΕπίσηςΛορέντσο Πιρόλα: Ο δρόμος του στον Ολυμπιακό μέχρι την ματσάρα του Έμιρεϊτς δεν ήταν στρωμένος με... ροδοπέταλα (vid)
Να θυμίσουμε πως το προηγούμενο συμβόλαιο του 23χρονου αμυντικού ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και σύμφωνα με πληροφορίες του Ντι Μάρτζιο, η νέα συμφωνία θα είναι με διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και θα υπάρχει οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.
Ο Πιρόλα μετράει συνολικά 11 συμμετοχές στη φετινή σεζόν καθώς αποτελεί βασική μονάδα στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ ενώ συνολικά έχει παίξει σε 44 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.
