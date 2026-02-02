ΑΕΚ: «Ο Ηλιόπουλος δεν τράπηκε σε φυγή, κανένας τραμπουκισμός σε αντίθεση με τον ξυλοδαρμό στο γήπεδό τους»

Με τοποθέτησή της η ΑΕΚ απαντάει σε όσα καταγγέλλει ο Ολυμπιακός για όσα συνέβησαν μετά το τέλος του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ απάντησε σε όσα καταγγέλλει ο Ολυμπιακός περί τραμπουκισμών στη Νέα Φιλαδέλφεια, αναφέροντας πως δεν υπάρχει καμία βιαιοπραγία και υπενθυμίζοντας την επίθεση που είχαν δεχθεί Κοϊτά και Ρότα στο «Καραϊσκάκη».

Επίσης η ΑΕΚ υπογραμμίζει ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος ποτέ δεν τράπηκε σε φυγή, ενώ τονίζει τι μετέφερε ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η τοποθέτηση της ΑΕΚ:

«Για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας:

Ο κ. Ηλιόπουλος δεν τράπηκε σε καμία φυγή, ήταν στο γήπεδο μέχρι τις 00.10. Ο κ. Ηλιόπουλος είναι καταγγέλλων και ο καταγγέλλων ποτέ δεν τρέπεται σε φυγή. Αυτοί που καταγγέλλονται πρέπει να κρύβονται. Είναι κι αυτό στα πλαίσια των μυθευμάτων που αρέσκονται κάποιοι...

Φαντασιοπληξίες είναι και τα περί τραμπουκισμών... Εξ' ιδίων κρίνουν τα αλλότρια. Δεν υπήρξε καμία βιαιοπραγία και τραμπουκισμοί. Τα ψέματα τους προφανώς έχουν κοντά πόδια. Σε αντίθεση με αυτούς που χτύπησαν τον Ρότα και τον Κοϊτά στο γήπεδο τους. Ολοι θυμούνται τον ξυλοδαρμό τους, το θέμα είναι στην εισαγγελία και έχουν αναγνωριστεί οι δράστες, στο Καραϊσκάκη.

Όσο για τον Μεντιλίμπαρ, ο κ. Ηλιόπουλος είπε στους μεταφραστές του να του μεταφέρουν ότι δεν έχει τίποτα μαζί του κι ότι έχει με την ντροπή από κάποιους στον χώρο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Όλοι όσοι διασπείρουν συκοφαντίες θα βρεθούν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης».