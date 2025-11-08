Οπαδοί της ΑΕΚ υποδέχτηκαν την αποστολή της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και αποθέωσαν τους κιτρινόμαυρους.

Κάθε φορά που η ΑΕΚ κατεβαίνει στην Κρήτη, η υποδοχή που της ετοιμάζουν οι φίλοι της στο νησί είναι θερμή.

Έτσι και αυτή τη φορά, με την αποστολή της Ένωσης να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον ΟΦΗ.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ που περίμεναν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου την ομάδα αποθέωσαν την αποστολή και ζήτησαν το διπλό. Η ΑΕΚ θα έχει κανονικά τον κόσμο στο πλευρό της στο κυριακάτικο ματς στο Παγκρήτιο.