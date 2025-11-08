Στην Αθήνα με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή ενόψει Παναθηναϊκού.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Μαντί Καμαρά να βγάζει μέρος του προγράμματος και όλα δείχνουν πως δεν θα είναι στη διάθεση του Ρουμάνου.

Από εκεί και πέρα, ο ίδιος δεν ανακοίνωσε αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι, έχοντας μαζί του στην Αθήνα όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που διαθέτει.