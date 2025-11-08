ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Λουτσέσκου ενόψει Παναθηναϊκού
Στην Αθήνα με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή ενόψει Παναθηναϊκού.
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Μαντί Καμαρά να βγάζει μέρος του προγράμματος και όλα δείχνουν πως δεν θα είναι στη διάθεση του Ρουμάνου.
Από εκεί και πέρα, ο ίδιος δεν ανακοίνωσε αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι, έχοντας μαζί του στην Αθήνα όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που διαθέτει.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.