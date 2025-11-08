Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί τη σημασία της επικράτησης της ΑΕΚ στην Κρήτη επί του ΟΦΗ σε μια σημαντική αγωνιστική ενόψει διακοπής και επανέναρξης!

Η ολοκλήρωση της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση, η οποία ουσιαστικά μετατράπηκε σε κριτική που εστιάζει στο αγωνιστικό, απόλυτα δικαιολογημένα προφανώς. Αλλά προφανώς και αφού ειπώθηκαν και γράφτηκαν όλα, συνιστά το μίνιμουμ της επόμενης κίνησης, να εστιάσουμε στο αύριο και το από εδώ και πέρα. Άλλωστε είναι το μόνο που πρέπει να συμβαίνει από τη στιγμή που ακολουθούν αγωνιστικές υποχρεώσεις και η Ένωση παραμένει μέσα στο κόλπο να συνεχίσει να διεκδικεί τους στόχους της. Τι πιστεύουμε πως μπορεί να πετύχει εμείς, ο κόσμος και ο οποιοσδήποτε εντός και εκτός ομάδας, μικρή σημασία έχει μπροστά στο τι θα γίνει τελικά στο χορτάρι, εκεί που ανάλογα τα αποτελέσματα και την εικόνα, μπορεί όλα να αλλάξουν σε διάστημα ενός μήνα: όπως έγινε με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ τόσο πρόσφατα, δεν χρειάζεται να ψάξουμε μακριά μας παραδείγματα, τα έχουμε δίπλα μας...

Όσα δεν γίνονται αυτή τη περίοδο και προβληματίζουν στον αγωνιστικό χώρο έχουν καταγραφεί και πρέπει να διορθωθούν, αυτό που περιμένουμε είναι μια αντίδραση της Ένωσης, η οποία αλήθεια είναι ότι ακόμη αναζητείται, έπειτα από τα αρνητικά αποτελέσματα στα μεγάλα ματς και τη μέτρια εικόνα. Τώρα δεν θα τη πετύχει (σ.σ.: την αντίδραση) μιας και είχαμε υπογραμμίσει πως τέτοια θα ήταν αν έκανε τρεις σερί νίκες στα παιχνίδια που ακολουθούσαν: με Παναιτωλικό, Σάμροκ Ρόβερς και ΟΦΗ, κάτι που δεν έγινε και πάμε παρακάτω, δεν θα βοηθήσει κανέναν και κυρίως την ομάδα του Νίκολιτς να συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε αυτό: τι έχει όμως ουσία; Να κερδίσει στην Κρήτη τον ΟΦΗ πριν τη νέα (και πλέον αδιάφορη) διακοπή για τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας (που δυστυχώς απέτυχε προτού καν προσπαθήσει να πετύχει) και να... αγοράσει, η πιο σωστά, να κερδίσει επιπλέον χρόνο.

Το διπλό στην Κρήτη απαιτείται όμως και επειδή η αγωνιστική που τρέχει είναι πολύ σημαντική για το πρωτάθλημα και το να μείνει κοντά (ή και να μαζέψει σε απόσταση ανάσας τη διαφορά) στην κορυφή. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει -πάντα με απουσίες σημαντικές- τον ΟΦΗ που επίσης στερείται υπηρεσιών ποδοσφαιριστών που ξεχωρίζουν στο ρόστερ της ομάδας του Χρήστου Κόντη εδώ ο οποίος εδώ και μερικές (μόλις) μέρες έχει αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της ομάδας του Ηρακλείου... Εκτός ακόμη Ελίασον και Ζίνι, χωρίς Ρότα και Βίντα λόγω τιμωρίας και φυσικά όπως δίχως είναι γνωστό δεν θα έχει τον προπονητή της στον πάγκο (θυμίζουμε ότι του έριξαν τρεις κάρτες ήδη τα αγόρια που επιλέγει ο Λανουά). Δεν είναι και λίγα τα προβλήματα για τον Δικέφαλο για τον οποίο ωστόσο το τρίποντο συνιστά μονόδρομο για να πάει στη διακοπή με ηρεμία (μιας και στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχει εξαιρετικό κλίμα) και να μη φουντώσει η εσωστρέφεια!

Υπάρχουν βέβαια όπως σημειώνω παραπάνω και οι καθαρά αγωνιστικοί λόγοι: η αξιοποίηση μιας αγωνιστικής με σημαντικές αναμετρήσεις οι οποίες δύναται να βγάλουν ακόμη και την πλέον κερδισμένη βαθμολογικά την ΑΕΚ! Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην Λεωφόρο τον ΠΑΟΚ και η Κηφισιά παίζει εντός με τον Ολυμπιακό που προφανώς είναι το μεγάλο φαβορί αλλά έως τώρα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει αποδείξει ότι βάζει δύσκολα στους μεγάλους αντιπάλους (το έκανε με νίκη επί του Παναθηναϊκού και με ήττα στα χασομέρια με την Ένωση, τη στιγμή που από τον Άρη ηττήθηκε με γκολ στο 87' για όσους το έχουν ξεχάσει). Η ΑΕΚ λοιπόν πρέπει να κάνει τη δουλειά της σωστά στην Κρήτη, να περάσει με το διπλό και στο τέλος, μπορεί να δει τι περισσότερο από τρεις βαθμούς μπορεί να της δώσει η αγωνιστική που τρέχει. Τη στιγμή που δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ακολουθεί για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς...

Η Ένωση πρέπει να πάρει το τρίποντο και για όσα έρχονται μετά τη διακοπή όπου απογειώνεται ο βαθμός δυσκολίας ελέω αντιπάλων και πίεσης για αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και τη διακοπή, η επιστροφή στη δράση φέρνει τον Άρη στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, για να ακολουθήσει το παιχνίδι στην Ιταλία με την Φιορεντίνα και να κλείσει η πρώτη εβδομάδα της επανέναρξης με το ντέρμπι στην Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό για να κλείσει ο Νοέμβριος και να πάμε στον Δεκέμβριο όπου υπάρχουν έξι ματς για πρωτάθλημα, Κύπελλο και Conference League. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να ξεχνάμε, όση κριτική και σωστά να κάνουμε, είναι ένα νέο αγωνιστικό πρότζεκτ σε φάση δημιουργίας και για να προχωράει στη φάση υλοποίησης πρέπει να παίρνει και νίκες για εξελίσσεται πιο άμεσα και περισσότερο εύκολα...

Καλή επιτυχία στην ομάδα του Νίκολιτς και με τη νίκη στην υπέροχη και πανέμορφη Κρήτη!