Στρακόσια: Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ έκανε λάθος και ο Λεβαντόφσκι ισοφάρισε
Ο Θωμάς Στρακόσια στο 63' στάθηκε μοιραίος για την εθνική του ομάδα. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στο 63' έκανε κακή έξοδο κι έγινε το 1-1 για την Πολωνία κόντρα στην Αλβανία.
Στο 62' ο φορ του Παναθηναϊκού Κάρολ Σφιντέρσκι μπήκε στη θέση του στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας Κεντζιόρα, ώστε οι Πολωνοί να γίνουν πιο επιθετικοί. Σ' εκείνο το σημείο η Πολωνία είχε κερδίσει κόρνερ.
Το εκτέλεσε ο Σιμάνσκι με το αριστερό, ο Στρακόσια έκανε τρομερό λάθος στην έξοδο, ο αμυντικός της Αλβανίας έχασε κατά κράτος τη μονομαχία στον αέρα κι ο Λεβαντόφσκι στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά έκανε το 1-1.
Στο 68' ο τεχνικός της εθνικής Αλβανίας Σιλβίνιο πέρασε στο ματς τον Σταύρο Πήλιο. Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ έκανε ντεμπούτο με την Αλβανία και μάλιστα στο 72' είχε και ευκαιρία!
Δείτε το γκολ
65': 🇵🇱 *1*-1 🇦🇱
🇵🇱 GOL 🇵🇱
Robert Lewandowski and Poland are level! Sebastian Szymański's cross leads to the FC Barcelona striker, who with a towering header, sends an attempt past Thomas Strakosha and into the top-left corner.#FIFAWorldCup #WCQ #POLALB pic.twitter.com/mdqczYp3TQ— Simo Frigolé (@kettusport) March 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.