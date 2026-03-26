Ο Λεβαντόφσκι ισοφάρισε για την Πολωνία έπειτα από το ολέθριο λάθος του τερματοφύλακα της ΑΕΚ Θωμά Στρακόσια.

Ο Θωμάς Στρακόσια στο 63' στάθηκε μοιραίος για την εθνική του ομάδα. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στο 63' έκανε κακή έξοδο κι έγινε το 1-1 για την Πολωνία κόντρα στην Αλβανία.

Στο 62' ο φορ του Παναθηναϊκού Κάρολ Σφιντέρσκι μπήκε στη θέση του στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας Κεντζιόρα, ώστε οι Πολωνοί να γίνουν πιο επιθετικοί. Σ' εκείνο το σημείο η Πολωνία είχε κερδίσει κόρνερ.

Το εκτέλεσε ο Σιμάνσκι με το αριστερό, ο Στρακόσια έκανε τρομερό λάθος στην έξοδο, ο αμυντικός της Αλβανίας έχασε κατά κράτος τη μονομαχία στον αέρα κι ο Λεβαντόφσκι στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά έκανε το 1-1.

Στο 68' ο τεχνικός της εθνικής Αλβανίας Σιλβίνιο πέρασε στο ματς τον Σταύρο Πήλιο. Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ έκανε ντεμπούτο με την Αλβανία και μάλιστα στο 72' είχε και ευκαιρία!

Δείτε το γκολ

65': 🇵🇱 *1*-1 🇦🇱

Robert Lewandowski and Poland are level! Sebastian Szymański's cross leads to the FC Barcelona striker, who with a towering header, sends an attempt past Thomas Strakosha and into the top-left corner.#FIFAWorldCup #WCQ #POLALB pic.twitter.com/mdqczYp3TQ March 26, 2026