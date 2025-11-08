Οι κιτρινόμαυροι «πετάνε» για το Ηράκλειο ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ την Κυριακή στην Κρήτη (9/11, 17:30) με τους κιτρινόμαυρους να ολοκληρώνουν στα Σπάτα το μεσημέρι του Σαββάτου τη μίνι προετοιμασία τους μετά το ευρωπαϊκό ματς της Πέμπτης με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Το απόγευμα του Σαββάτου η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πετάξει για το Ηράκλειο ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, την οποία θα χάσουν οι τιμωρημένοι Βίντα και Ρότα, αλλά και οι τραυματίες Ζίνι και Ελίασον.

Στον πάγκο της ΑΕΚ στο ματς στο Παγκρήτιο δεν θα καθίσει ο Μάρκο Νίκολιτς καθώς έχει συμπληρώσει κάρτες.