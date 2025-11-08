Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία και Έσε κόντρα στην Κηφισιά
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του στο συγκεκριμένο ματς.
Σε αυτή δεν υπάρχουν τα ονόματα του Ντάνι Γκαρθία και του Σαντιάγο Έσε που έμειναν εκτός λόγω τραυματισμού και για αυτό ανάμεσα στους εκλεκτούς βρίσκεται το όνομα του Λιατσικούρα. Από εκεί και πέρα, στην αποστολή είναι οι...
Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
#KIFOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/CKKn8MIjOK— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.