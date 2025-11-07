Εκτίει με Πανσερραϊκό ο Τζούρισιτς

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε ο Φίλιπ Τζούρισιτς να εκτίσει την ποινή που κουβαλάει στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στην 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Χωρίς τον Φίλιπ Τζούριτσιτς θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός. Ο προπονητής των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε ο Σέρβος επιτελικός μέσος να εκτίσει την ποινή που είχε αποκομίσει εξαιτίας των τριών κίτρινων καρτών που έφτασε στο πρωτάθλημα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ομάδα των Σερρών.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε την δυνατότητα επιλογής στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας. Προφανώς θέλησε να έχει τον Τζούρισιτς στην διάθεσή του στα μεγάλα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ εντός έδρας κι έτσι στην ουσία κατέληξε να επιλέξει ανάμεσα σ' αυτά με τον Πανσερραϊκό εκτός και την ΑΕΛ εκτός.

Ο 65χρονος προπονητής επέλεξε από τα δύο αυτό των Σερρών, έχοντας πλέον στο μυαλό που τότε θα έχει στην διάθεσή του ξανά και τον Φακούντο Πελίστρι, που θα είναι ξανά διαθέσιμος, έχοντας στην ουσία μία παραπάνω λύση στα εξτρέμ.