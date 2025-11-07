Άρης: Ο Χιμένεθ έχει επιλογές αλλά δεν σκοπεύει να αλλάξει πολλά στην 11αδα
Είναι αλήθεια ότι σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, ο Ισπανός τεχνικός έχει περισσότερες επιλογές. Αυτές δεν αφορούν τόσο την αμυντική γραμμή καθώς ήλπιζε σε περισσότερες επιστροφές, τελικώς όμως κατέγραψε μόνο αυτή του Μάρτιν Φρίντεκ. Μένει να φανεί αν ο Τσέχος αριστερός μπακ θα αποκτήσει πιθανότητες επιστροφής στο αρχικό σχήμα ή αν ο Μανόλο Χιμένεθ θα επιμείνει στη λύση του Άλβαρο Τεχέρο. Σε αυτό το ενδεχόμενο, ο Νοά Φαντιγκά θα παραμείνει στο δεξί άκρο ενώ το δίδυμο των στόπερ θα σχηματιστεί από τους Ροζ-Σούντμπεργκ.
Στο πρόσωπο του τελευταίου «αντανακλάται» το ένα από τα δύο κέρδη του Άρη στο διάστημα των τελευταίων εβδομάδων. Όταν μάλιστα επιστρέψει ο Φαμπιάνο, το βασικό δίδυμο των στόπερ του Άρη θα αποτελείται από τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό και τον Σούντμπεργκ του οποίου η ποιότητα μάλλον ξεχωρίζει σε σχέση με την αντίστοιχη των υπολοίπων.
Πηγαίνοντας στη μεσαία γραμμή, η μοναδική αμφιβολία αφορά τον παίκτη που θα αγωνιστεί μπροστά από τους Μόντσου-Ράτσιτς. Κρίνοντας και από τα προηγούμενα παιχνίδι, ο Κώστας Γαλανόπουλος είναι η βασική επιλογή χάριν εξυπηρέτησης του σχεδίου της έντονης πίεσης στην πρώτη γραμμή αλλά και με σαφή αδυναμία στην εύρεση χώρου σε κατάσταση επίθεσης. Αυτό είναι ο λόγος της δοκιμής του Ολίμπιου Μορουτσάν στη φυσική θέση του.
Στα επιθετικά άκρα, ο Χιμένεθ δείχνει διατεθειμένος να διατηρήσει τον Φρέντρικ Γένσεν στη δεξιά πτέρυγα ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το ποιος θα παίξει στην αντίστοιχη αριστερή. Πλέον υπάρχει και ο Ντούντου, στη λίστα των επιλογών βρίσκονται και οι Αλφαρέλα, Σίστο. Αντιθέτως, δεν υπάρχει αμφιβολία για την κορυφή της επίθεσης καθώς ο Λορέν Μορόν θα παραμείνει στο αρχικό σχήμα.
