ΟΦΗ: Υποδοχή στο Ηράκλειο με αποδοκιμασίες
Το κλίμα στον ΟΦΗ ολοένα και... βαραίνει. Οι Κρητικοί ηττήθηκαν από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 3-0, έχοντας για ακόμα μια φορά αποκαρδιωτική εμφάνιση και ως αποτέλεσμα προκάλεσαν την οργή των Ομιλιτών.
Σε αυτό το πλαίσιο περισσότεροι από 100 φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», όπου περίμεναν την αποστολή του Ομίλου, η οποία αφίχθη στο Ηράκλειο λίγο μετά τις 00:30 και αποδοκίμασαν τους ποδοσφαιριστές για τη νέα τους κακή εικόνα.
Οι οπαδοί του ΟΦΗ ζήτησαν εξηγήσεις για αυτήν την κρίση που περνάει η ομάδα και απαίτησαν τόσο άμεση βελτίωση της εικόνας, όσο και αποτελέσματα, αρχής γενομένης από το ερχόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Φυσικά εκτός «κάδρου» των αποδοκιμασεών ήταν ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος διαδέχτηκε τον Μίλαν Ράσταβατς την περασμένη Πέμπτη (30/10).
