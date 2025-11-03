ΑΕΚ: Επέστρεψε στις κλήσεις της Σερβίας ο Γκρούγιτς, σταθερά ο Γιόβιτς
Τελικά ο Λούκα Γιόβιτς δεν είναι ο μοναδικός παίκτης της ΑΕΚ που κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Σερβίας για τα παιχνίδια της διακοπής του Νοεμβρίου. Στις επιλογές του νέου Ομοσπονδιακού τεχνικού, Βέλικο Παούνοβιτς, είναι και ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα μετά από ένα χρόνο.
Τελευταία παρουσία του υψηλόσωμου χαφ του Δικεφάλου στην εθνική Σερβίας ήταν τον Οκτώβριο του 2024 και έκτοτε έμεινε εκτός λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε την περασμένη σεζόν. Με το εθνόσημο μετράει 28 εμφανίσεις.
Επιπρόσθετα στις κλήσεις είναι και ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος όπως και ο Γιόβιτς είναι σταθερό μέλος της εθνικής Σερβίας.
Η ομάδα του Παούνοβιτς θα αντιμετωπίσει στην ερχόμενη διακοπή την Αγγλία εκτός έδρας (13/11, 21:45) και τη Λετονία εντός (16/11, 19:00). Οι Σέρβοι μετά από έξι παιχνίδια είναι στην 3η θέση του ομίλου τους με 10 βαθμούς, στο -1 από την Αλβανία του Θωμά Στρακόσα.
