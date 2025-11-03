Η ΑΕΚ έδωσε άδεια στον άμεσο συνεργάτη του Μάρκο Νίκολιτς, Αλεξάνταρ Ρόγκιτς, για να ενισχύσει το επιτελείο της εθνικής Σερβίας στην ερχόμενη διακοπή.

Εκτός από τον Λούκα Γιόβιτς ακόμα ένα μέλος της «οικογένειας» της ΑΕΚ θα ενταχθεί στην εθνική Σερβίας για τη διακοπή του Νοεμβρίου, όμως δεν θα είναι ποδοσφαιριστής. Ο λόγος για τον άμεσο συνεργάτη του Μάρκο Νίκολιτς, Αλεξάνταρ Ρόγκιτς.

Η Ομοσπονδία της Σερβίας συμφώνησε με τον Δικέφαλο, ο οποίος έδωσε ειδική άδεια στον Σέρβο να συμβάλει στο επιτελείο του νέου κόουτς εθνικής ομάδας της πατρίδας του, Βέλικο Παούνοβιτς για τα ερχόμενα ματς με την Αγγλία (εκτός) και τη Λετονία (εντός), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως είναι προφανές μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Σερβίας ο Ρόγκιτς θα επιστρέψει στο επιτελείο του Νίκολιτς.