Η Opta μέσα από τα στατιστικά της μοντέλα δημοσίευσε την κατάταξη των κορυφαίων πρωταθλημάτων του κόσμου, με την Κύπρο να περνάει την Ελλάδα!

Premier League, La Liga ή μήπως κάποιο... αουτσάιντερ; Ποιο είναι πράγματι το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη; Και σε αυτή την μακρά λίστα με λίγκες από κάθε γωνιά του κόσμου, σε ποια θέση βρίσκεται άραγε η Stoiximan Super League; Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα επιχείρησε να δώσει η δημοφιλής εταιρεία συλλογής και ανάλυσης αθλητικών δεδομένων, Opta, η οποία μέσα από τα στατιστικά της μοντέλα κατέταξε σε σειρά τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.

Τα πρωτεία απολαμβάνει η Αγγλία και η Premier League με συνολικό βαθμό 90.9, ενώ ακολουθούν κατά σειρά οι La Liga (84.7), Serie A (84.2), Bundesliga (83.8) και Ligue 1 (83.7), δικαιολογώντας τη φήμη τους ως τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Για να βρούμε τη θέση της Ελλάδας ωστόσο θα πρέπει να κάνουμε... βουτιά στην 30η θέση της συνολικής κατάταξης με συνολικό βαθμό 72.8.

Στην 30η θέση του πίνακα η Ελλάδα

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τί σημαίνει ακριβώς αυτή η θέση, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά σε πρωταθλήματα που η Opta έχει κατατάξει υψηλότερα. Στην 29η θέση για παράδειγμα βρίσκεται η Σαουδική Αραβία, στην 28η το Εκουαδόρ, ενώ 26η είναι η Κύπρος με υψηλότερη βαθμολογία από τη Stoiximan Super League (73.6). Ιαπωνία, Μεξικό, Νορβηγία, Σουηδία, Κολομβία και Ρωσία είναι επίσης λίγκες με υψηλότερο δείκτη από εκείνον της Ελλάδας, ενώ ακόμα και πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία) πλασάρονται καλύτερα στην τελική κατάταξη.

Η Opta βέβαια ξεκαθαρίζει πώς τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι χαραγμένο στην πέτρα... Αντίθετα μέσω εβδομαδιαίας αξιολόγησης, θέσεις και αποτελέσματα μπορούν να αλλάξουν μέχρι το τέλος της σεζόν. Η παραπάνω διαβάθμιση έγινε με βάση τους μέσους βαθμούς αξιολόγησης όλων των ομάδων σε κάθε διοργάνωση, καθώς και τα επίπεδα απόδοσης των κορυφαίων συλλόγων, κατά τα οποία η Opta εκτίμησε το βάθος του ανταγωνισμού και τη συνολική ποιότητα κάθε πρωταθλήματος στον κόσμο.