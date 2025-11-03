Βάσει στατιστικής, ο Άρης είχε (σχεδόν) διπλάσιο αριθμό προσδοκώμενων τερμάτων στο Καραϊσκάκη αλλά έφυγε με άδεια χέρια από τον Πειραιά καθώς η αδυναμία στο «τελείωμα» των φάσεων παραμένει ένα από τα βασικά αγωνιστικά ζητήματά του.

Ο Άρης κατέγραψε κλασικές ευκαιρίες στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Η πλειοψηφία αυτών ήταν από το σημείο που έπαιξε με αριθμητικό πλεονέκτημα με εξαίρεση αυτή του Πιόνε Σίστο η οποία καταγράφηκε σε μια στιγμή αριθμητική ισορροπίας μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Δανός είχε σπουδαία ευκαιρία για το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη έπειτα από συνεργασία – περίπου – 14 μηνών με την ομάδα. Κινήθηκε καθυστερημένα, έδειξε αρκετά αναποφάσιστος κι έως ότου φτάσει στο σημείο της εκτέλεσης, δεν λογάριασε την κίνηση του Κοστίνια ο οποίος κάλυψε ολοκληρωτικά την προσπάθειά του.

Στην περίπτωση του έμπειρου επιθετικού, είναι φανερό ότι, υπάρχει και ζήτημα ψυχολογίας. Αν κανείς επιχειρήσει να δει την τελευταία φορά που σκόραρε, θα πρέπει να ταξιδέψει στον χρόνο και να σταματήσει στον Γενάρη του 2024 και στην εποχή που έπαιζε στην Αλάνιασπορ. Κοινώς, πέρασαν (σχεδόν) 22 μήνες από την τελευταία φορά που σκόραρε ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στα επιθετικά άκρα. Αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Άρη, ο Μανόλο Χιμένεθ είχε σταθεί ιδιαίτερα στον Πιόνε Σίστο καθώς τον θυμόταν από την περίοδο που ο τελευταίος αγωνιζόταν στη Θέλτα. Ο Δανός μπήκε στο rotation της ομάδας, δεν αμφισβητείται η προσπάθειά του παράλληλά της τακτικής πειθαρχίας του, συνεχίζει να μη δίνει όμως αυτό που ζητάει κάθε προπονητής από τους επιθετικούς του. Το γκολ.

Στο Καραϊσκάκη, ο Σίστο ήταν μέρος του προβλήματος. Το ίδιο ισχύει και για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα. Αφού εκτέλεσε με βιασύνη στην πρώτη στιγμή του, λειτούργησε σωστά στη δεύτερη με την πάσα στον Μιχάλη Παναγίδη αλλά ο 21χρονος πέταξε στα σκουπίδια και τη δική του ευκαιρία καθώς ήταν αργός στην τελική προσπάθεια. Ο Παναγίδης δεν έχει πάρει τον αριθμό των αγώνων που δόθηκαν στον Πιόνε Σίστο ή σε άλλους παίκτες της μεσοεπιθετικής γραμμής, ούτε φυσικά έγινε ηχηρή επένδυση όπως συνέβη με τον Δανό. Κι αυτός όμως δεν έχει σκοράρει στις 20 συμμετοχές του με την πρώτη ομάδα.

Η αδυναμία στη μετουσίωση ευκαιριών στοιχειοθετεί το διαχρονικό πρόβλημα του Άρη. Στο Καραϊσκάκη, η στατιστική κατέγραψε 2.2 xgoals για τον Άρη κι αυτό το νούμερο ήτα σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο του Ολυμπιακού. Κι όμως, οι Πειραιώτες υπερέβησαν τη στατιστική με τα δύο τέρματα που σημείωσαν σε αντίθεση με τον Άρη ο οποίος πέτυχε τον… μισό αριθμό τερμάτων σε σύγκριση με τη στατιστική απεικόνιση. Γι’ αυτόν τον λόγο, ίσως, γίνεται κουβέντα για το αν ο Μανόλο Χιμένεθ βιάστηκε να αντικαταστήσει τον Λορέν Μορόν. Προφανώς ο Ισπανός τεχνικός θέλησε να φρεσκάρει την επιθετική γραμμή του επιζητώντας μεγαλύτερη πίεση, κανείς άλλος όμως δεν διαθέτει την εκτελεστική ικανότητα του Ισπανού φορ και κυρίως την ψυχολογία τη στιγμή του «τελειώματος» μιας φάσης. Τούτο εξάλλου φάνηκε και στην εκτέλεση του πέναλτι όπου ο Μορόν «απάντησε» με εκκωφαντικό τρόπο στην… κουβέντα που νωρίτερα είχε γίνει με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη πάνω από την άσπρη βούλα.

Οι δύο μήνες του Πέρεθ και οι προσδοκίες μετά την επιστροφή του

Αυτή η επιστροφή καλλιεργεί την αισιοδοξία για περισσότερη δημιουργία αλλά και άντληση τερμάτων έστω κι αν ο Κάρλες Πέρεθ ουδέποτε υπήρξε ο δεινός εκτελεστής. Ο απολογισμός καριέρας του Ισπανού ανέρχεται στα 44 τέρματα και τις 28 ασίστ σε 259 παιχνίδια, εκτιμάται όμως ότι η προσθήκη του στην επιθετική γραμμή θα προσθέσει στοιχεία. Ο 27χρονος επέστεψε έπειτα από δύο μήνες κι έχοντας ταλαιπωρηθεί αρκετά από το περασμένου καλοκαίρι. Προηγήθηκε ο απίθανος τραυματισμός του στο διάστημα των ευρωπαϊκών αγώνων και ακολούθησε ο δεύτερος στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου. Ο Πέρεθ αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις και είναι βέβαιο ότι ο Μανόλο Χιμένεθ έχει επενδύσει αρκετά στα στοιχεία που διαθέτει, ίσως, για την επίλυση του επιθετικού ζητήματος. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι μία από τις λιγότερο παραγωγικές ομάδες της Stoiximan Superleague με ενεργητικό εννιά τερμάτων, βρίσκεται στην ίδια… γραμμή με τους Παναιτωλικό, ΑΕΛ, Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ.

