Ο προγραμματισμός και η υποχρέωση

O Αντώνης Καρπετόπουλος εστιάζει στα ματς του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ τονίζοντας ότι η διαφορά βρίσκεται σε όσα έγιναν το περασμένο καλοκαίρι.

Μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί του Αρη (με 2-1), την ήττα του ΠΑΟ από το Βόλο (με 1-0) και το πέρασμα της Κηφισιάς από το Περιστέρι (με 1-2) ήρθαν χθες ο περίπατος του ΠΑΟΚ στις Σέρρες με (5-0), η δύσκολη νίκη της ΑΕΚ στο ματς με τον Παναιτωλικό (1-0) και η εύκολη επικράτηση του Λεβαδειακού στην Λάρισα (με 0-2) για να διαμορφώσουν μια νέα βαθμολογία. Εντυπωσιάζει στην βαθμολογία η παρουσία του Βόλου και του Λεβαδειακού στην τέταρτη θέση. Αλλά κυρίως στο πρωτάθλημα εντυπωσιάζει η αλλαγή του ΠΑΟΚ. Που σκοράρει κατά ρυπάς: στα έξι τελευταία του ματς σε όλες τις διοργανώσεις έχει πετύχει 20 (!) γκολ. Ο ΠΑΟΚ είναι αήττητος, όπως την χρονιά που κέρδισε το πρώτο του πρωτάθλημα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και βάζει γκολ με χαρακτηριστική ευκολία όπως την χρονιά που με τον Ρουμάνο στον πάγκο κέρδισε το δεύτερο. Αλλά οι διαπιστώσεις είναι εύκολες. Ας δούμε γιατί αυτό συμβαίνει.

Γιατί γύρισε ο διακόπτης

Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ; Αυτός που ζοριζόταν στην αρχή της χρονιάς να κερδίσει την Βολφσμπέγκερ, την ΑΕΛ και τον Ατρόμητο στην Τούμπα ή ο τωρινός που φορτώνει γκολ τους πάντες; Νομίζω ότι αυτό που έχει συμβεί είναι απλό. Αντίθετα από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟ που εμφανίστηκαν το καλοκαίρι με προτεραιότητα το να περάσουν τα ευρωπαϊκά προκριματικά και να βρεθούν σε κάποια League Phase (ο ΠΑΟ σε αυτή του Europa League γιατί είχε ανάγκη τα χρήματα και για το Financial Fair Play, η ΑΕΚ σε αυτή του Conference League και για να φτιάξει την ευρωπαϊκή της βαθμολογία) ο ΠΑΟΚ έκανε μια κανονική προετοιμασία γιατί ο στόχος του ήταν εξ αρχής το πρωτάθλημα.

Ο Λουτσέσκου αντιμετώπισε τα καλοκαιρινά ματς με τους Αυστριακούς και την Ριέκα σαν φιλικά ματς στην πορεία της προετοιμασίας του – μέτρησε ότι έδινε και ένα διπλό παιγνίδι λιγότερο και με μια πρόκριση είχε εξασφαλισμένη την παρουσία στο Conference League. Ζορίστηκε με την Βολφσμπέργκερ, έχασε από την Ριέκα και μπήκε στο πρωτάθλημα βαρύς όπως οι ομάδες που κάνουν προετοιμασία για να τρέχουν μέσα στην σεζόν και όχι στην αρχή της. Πέρασε ένα διάστημα δυσκολίας (γιατί οι δύσκολες νίκες μπλοκάρουν και το μυαλό και δημιουργούν και ανασφάλεια, όπως εξηγεί ο Λουτσέσκου) αλλά ως ομάδα «λύθηκε». Και τώρα τρέχει.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ήδη σε καλή κατάσταση και στο ματς με τον Ολυμπιακό: απλά τον φοβήθηκε για ένα ημίχρονο. Εκείνη η νίκη του έδιωξε τα όποια σύννεφα υπήρχαν και τώρα παίζει το ποδόσφαιρο που ξέρει. Στις Σέρρες το ματς δεν αντέχει σε κριτική: ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με ένα αυτογκόλ συμπαραγωγή Καρασαλίδη – Γκελασβίλι, έκανε με τον Οζντόεφ χάρη στο VAR το 0-2 στο 20΄, είχε τον Κωνσταντέλια σε σπουδαίο βράδυ αλλά το καλύτερο το φύλαξε για το τέλος. Τρεις αλλαγές του Λουτσέσκου ανέβασαν τις στροφές της ομάδας: ο Γιακουμάκης σκόραρε πάλι, ο Ιβάνουσκας έδωσε ένα ακόμα γκολ στον Οζντόεφ που πατάει περιοχή και σκοράρει όπως πέρυσι ο Καμαρά γιατί αυτό ζητάει ο Λουτσέκσου από τα χαφ του, και ο Μπιάνκο πέτυχε στο 88΄το ωραιότερο γκολ της αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ παίζει και χαίρεται, ο Λουτσέσκου κερδίζει συνεχώς παίκτες αξιοποιώντας τις καλοκαιρινές μεταγραφές και την Κυριακή έχει μπροστά του ένα ματς με τον ΠΑΟ που αν το πάρει θα ναι δύσκολο να τον πιάσει κανείς στην κανονική περίοδο: θα έχει παίξει τα δυο από τα τρία του ντέρμπι στην Αθήνα και θα τον κυνηγά ουσιαστικά μόνο ο Ολυμπιακός, που όμως συμμετέχοντας στο Τσάμπιονς λιγκ ζορίζεται.

Ήρωας της βραδιάς ο Πινέδα

Ζορίζεται και η στρεσαρισμένη και κομμάτι ντεφορμέ ΑΕΚ. Ένα γκολ στις καθυστερήσεις του Πινέδα σε συνεργασία με τον Ρότα (οι δυο είναι από τους λίγους που τρέχουν ενενήντα λεπτά) της έδωσε μια νίκη με τον Παναιτωλικό που μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη. Πρώτον την γλύτωσε από μια νευρική κρίση (τρίτο σερί στραβοπάτημα στο πρωτάθλημα θα προκαλούσε θύελλες από συζητήσεις), δεύτερον δίνει στον Νίκολιτς χρόνο για ανασύνταξη και τρίτον την κράτησε κοντά στην κορυφή – πράγμα απαραίτητο γιατί έτσι όπως είναι η ΑΕΚ αν χάσει την επαφή με τις πρώτες θέσεις δύσκολα δεν θα πάρει την κατηφόρα. Το επιθετικό παιγνίδι της δεν εξελίσσεται (και γιατί οι αλλαγές στην γραμμή της επίθεσης είναι ασταμάτητες), αλλά προβληματίζει σίγουρα και η φόρμα πολλών που παίζουν πολύ από το καλοκαίρι: δεν είναι τυχαίο που ο Καλοσκάμης, που γύρισε από τραυματισμό μετά από ένα δίμηνο απουσίας, είναι από τους καλύτερους την ώρα που παίκτες όπως ο Κοϊτά, ο Πιερό, ο Κουτέσα, ο Μάριν, μοιάζουν χωρίς πολλές ανάσες.

Ο Νίκολιτς έκανε απέναντι στον Παναιτωλικό πράγματα μάλλον προβλεπόμενα καθώς εξαιτίας και των τραυματισμών ο πάγκος του ήταν μικρός. Εβαλε αρχικά τον Κοϊτά πάλι πίσω από τον Πιερό κι έστειλε στις πλάγιες γραμμές σαν fake εξτρέμ με εντολή να συγκλίνουν τους Καλοσκάκη και Ζοάο Μάριο κι όχι τυχαία οι δυο είχαν τις καλύτερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο που τελείωσε στο 0-0. Στο δεύτερο περνώντας τον Γιόβιτς στο ματς γέμισε την περιοχή του Παναιτωλικού, κι έψαχνε τον ήρωα της βραδιάς: ο Πινέδα αποδείχτηκε τέτοιος. Με τις επιστροφές του Περέιρα και του Μάνταλου η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο εύκολη, αλλά ο Νίκολιτς έχει ανάγκη και να αξιοποιήσει παίκτες. Ο Γκατσίνοβιτς, ο Λιούμπισιτς, ο Γκρούγκιτς (και δεν μιλάω για τον Γιόνσον) πρέπει να αξιοποιηθούν καθώς οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Και ο Ιανουάριος στον οποίο όπως ο Νίκολιτς λέει θα κάνει καλύτερες επιλογές είναι μακριά. Για την ώρα ας ευχαριστήσει και τον Παναιτωλικό για την φοβική του εμφάνιση: ο Γιάννης Αναστασίου είπε ότι οι παίκτες του φοβήθηκαν ή σεβάστηκαν την ΑΕΚ. Όπως και να έχει, αυτό που έπαιξαν δεν είναι το ποδόσφαιρο που αρέσει σε αυτόν. Η ήττα τους είναι τιμωρία.

Κηφισιά και Λεβαδειακός οn fire

Ποδόσφαιρο που αρέσει στους προπονητές τους παίζουν ο Λεβαδειακός και η Κηφισιά για αυτό και είναι τόσο ψηλά. Η Κηφισιά κέρδισε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (1-2) χωρίς μάλιστα ο Τετέι να δώσει μια εντυπωσιακή παράσταση: ήταν απλά ουσιαστικός και προκάλεσε το γκολ με το οποίο ο Παντελίδης άνοιξε το σκορ βάζοντας τις βάσεις για μια νίκη που οφείλεται και στο ότι το VAR ακύρωσε ένα γκολ του Τσαντίλα για οφσάιντ - ανθρώπινο μάτι δεν θα μπορούσε ποτέ να δει την παράβαση. Ο Ατρόμητος διαμαρτύρεται για την διαιτησία, αλλά πρέπει να κοιτάξει γιατί δυο χρόνια τώρα δεν μπορεί να κερδίσει στην έδρα του – πράγμα πρωτοφανές.

Ο Λεβαδειακός από τη μεριά του πέρασε από την Λάρισα αφού προηγήθηκε με ένα γκολ του Πεντρόζο μετά από ένα καλό ξεκίνημα των γηπεδούχων. Δεν βρήκε ένα δεύτερο γκολ που άξιζε στο πρώτο ημίχρονο, κι έλεγξε απόλυτα το ματς στο δεύτερο, κάνοντας μία επαγγελματική νίκη την οποία ομόρφυνε ο Συμελίδης με ένα γκολ στο τέλος. Ο Λεβαδειακός έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Γεγονός που για την ομάδα του Παπαδόπουλου αποτελεί παράσημο.

Σήμερα το ματς Αστέρας – ΟΦΗ μοιάζει το σημαντικότερο της αγωνιστικής. Δεν έχει μεγάλα περιθώρια να το χάσει κανείς και η ισοπαλία δεν βολεύει κανένα από τους δυο.