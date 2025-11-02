Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το νέο θρίαμβο του ΠΑΟΚ που τα καταφέρνει εξαιρετικά και στα μεγάλα ματς, αλλά και στα «μικρότερα». Σχόλιο για το μπάσκετ και το Άρης-ΠΑΟΚ, αλλά και για τις εξελίξεις στο γήπεδο.

Δύο στον Ολυμπιακό! Άλλα τόσα στην ΑΕΚ. Μία τεσσάρα για τη Λιλ στη Γαλλία! Τρία είχε το μενού για τον Βόλο. Στα τέσσερα σταμάτησε ο ΠΑΟΚ με τη Λάρισα! Άλλα πέντε του Δικεφάλου στο ματς των Σερρών!

Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ των τελευταίων εβδομάδων σε όλα τα… πακέτα των αγώνων. Με μικρομεσαίους του ελληνικού ποδοσφαίρου σε πρωτάθλημα και κύπελλο, αλλά και τους μεγάλους που βρίσκει στο δρόμο του. Όλοι δοκιμάζουν τι εστί… ΠΑΟΚ! Κανείς δεν έχει παράπονο και κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Δικέφαλο ότι… ξεχωρίζει παιχνίδια. Τον είδαν Ολυμπιακός και ΑΕΚ! Τον γνώρισε για τα καλά και η Λιλ! Θα γλίτωνε η ελληνική ποδοσφαιρική περιφέρεια;

Ένας ΠΑΟΚ αποτελεσματικός! Και σήμερα στις Σέρρες είχε μερικά κενά διαστήματα! Σιγά τα ωά… Στο πρώτο και στο τελευταίο ημίωρο φόρτσαρε, σοβαρεύτηκε και χάρισε στον κόσμο του άλλη μια ωραία ποδοσφαιρική παράσταση!

ΠΑΟΚ με θέαμα για τον δικό του κόσμο του και όλους τους φιλάθλους. Ακόμη και τους Γάλλους που πλήρωσαν εισιτήριο για να τον απολαύσουν!

Μία ομάδα που παραδίδει μαθήματα συνδυαστικού ποδοσφαίρου, που για πολλοστή φορά τονίζουμε ότι στην Ελλάδα, μόνο ο Λεβαδειακός προσπαθεί να πλησιάσει! Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου με ταυτότητα και σιγουριά για το τι θα σου παρουσιάσει όπου και αν παίζει.

Προσοχή… Διαφωνώ κάθετα με όλους όσους θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε άσχημα ή ήταν εντελώς διαφορετικός όσο δεν κέρδιζε μέσα στον Σεπτέμβριο και τώρα άλλαξε εντελώς. Έτυχε να πάρει μπρος στο ματς με τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνιόμαστε: Κάθε χρόνο αυτή την μπάλα -μετά από κάποιο διάστημα- παίζει ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο και… μπαίνουμε με την μπάλα στα δίχτυα! Αυτό σημαίνει… ταυτότητα ομάδας και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τον μειώσει όσο… καφενειακά κι αν προσεγγίζει το ποδόσφαιρο ή το ελληνικό πρωτάθλημα.

Για κάβε… Πανσερραϊκό υπάρχει και μία… ΑΕΚ που απλά έβλεπε τον ΠΑΟΚ να περνάει μέσα από το γήπεδό της.

Για κάθε Novibet AΕΛ με τέσσερα στο ημίωρο υπάρχει μία Λιλ που επίσης… μετράει πόσα έφαγε και πόσα γλίτωσε.

Από κοντά Ολυμπιακός και Βόλος και έπεται συνέχεια. Γεροί να είμαστε…

ΤΡΙΑ ΗΜΙΩΡΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Αυτό που παρατηρούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ότι το πρώτο γκολ συνήθως βοηθάει τον «μεγάλο». Στο αποψινό ματς ο ΠΑΟΚ δεν αντέδρασε πολύ καλά μετά τα δύο πρώτα γκολ στις δύο πρώτες του ευκαιρίες. Ίσως και να είναι… ελαφρώς δικαιολογημένοι οι παίκτες του Δικεφάλου. Χαλάρωσαν για ένα διάστημα, χρειάστηκε να ακούσουν τις… καμπάνες του δευτέρου ημιώρου και όταν ξεκίνησαν οι αλλαγές να ξαναβρούν τον ρυθμό τους. Παρών σε όλα αυτά ο Κωνσταντέλιας που επίσης χαλάρωσε και… χάριζε πολλές μπάλες στους αντιπάλους.

Ο Μεϊτέ ξαναέπαιξε και έκανε το 18 στα 18 (κάτι παραπάνω ξέρει ο προπονητής που έχει και όλες τις μετρήσεις στα χέρια του) ενώ ο Οζντόεφ ήρθε και πάλι από την πίσω ζώνη για να βάλει τα γκολ που «καθάρισαν» το ματς. Πολύτιμο για την αυτοπεποίθηση του Γιακουμάκη το γκολ που πέτυχε, ενώ για τον Τσάλοφ απλά επιβεβαιώθηκε ότι ο ΠΑΟΚ ελάχιστα έχει να περιμένει από αυτόν. Εννοείται ότι επιβεβαιώνεται πώς ο Παβλένκα είναι ο πρώτος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ.

* Έριξαν τα… μούτρα τους παράγοντες ΑΣ και ΠΑΕ και μετά από 10ήμερο απραξίας έκλεισαν ραντεβού για να πάνε οι μεν στους δε… Προσέξτε: Θα χρειαστεί να διανύσουν απόσταση 50 μέτρων από το ένα γραφείο στο άλλο! Μετά από τέσσερις μήνες που ο ΑΣ μας ενημέρωσε ότι έχει προβάδισμα ο… Σαββίδης για το γήπεδο, οι δύο πλευρές θα καθίσουν να μιλήσουν ουσιαστικά για το μνημόνιο που πρέπει να υπογραφεί ώστε να μπούμε στην τελική ευθεία των διαδικαστικών πριν ξεκινήσουν τα έργα. Προσωπικά δεν πιστεύω στους κακοπροαίρετους που υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι του ΑΣ ετοιμάζουν και άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις, αλλάζοντας βασικούς όρους του μνημονίου που η δική τους επιτροπή έχει συντάξει…

* Αυτό που έκαναν επί 40 λεπτά οι διαιτητές Τσιμπούρης, Καρπάνος και Μπακάλης στο μπασκετικό Άρης-ΠΑΟΚ ξεπερνάει κάθε όριο κακής απόδοσης και λάθους. Ένα σκάνδαλο διαρκείας μέσα στο παρκέ όπου η προσπάθεια του ΠΑΟΚ που προηγούνταν σε όλο το ματς και η ανικανότητα του Άρη που πίεζε, κυνηγούσε αλλά… ποτέ δεν έκανε φάουλ , τους εξέθεσε μιας και δεν σταμάτησαν να προσπαθούν για το ίδιο πράγμα συνέχεια και συνέχεια. Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μπακάλης. Δεν θα ξεχαστούν! Τσιμπούρης-Καρπάνος και Μπακάλης.