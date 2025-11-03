Ο Αστέρας Τρίπολης κι ο ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στην Αρκαδία στο τελευταίο ματς της 9ης αγωνιστικής (3/11, 17:00 - Novasports Prime), με τις δυο ομάδες να... καίγονται για τρίποντο.

Στην Τρίπολη θα ολοκληρωθεί η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. To απόγευμα της Δευτέρας (3/11, 17:00 - Novasports Prime) o Αστέρας AKTOR θα υποδεχτετον ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με τις δυο ομάδες να έχουν ανάγκη από τρίποντο.

Οι δυο ομάδες συγκατοικούν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας αμφότερες από τρεις βαθμούς. Οι Αρκάδες μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει νίκη, παρά μόνο τρεις ισοπαλίες, ενώ από τους Κρητικούς αφαιρέθηκαν (προς το παρόν) τρεις βαθμοί, λόγω της υπόθεσης Παπάζογλου και μένει να φανεί από την εκδίκαση του CAS τι μέλλει γενέσθαι.

Στο πλαίσιο της συσπείρωσης του Αστέρα AKTOR ο Κρις Κόουλμαν συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους ποδοσφαιριστές του. Ο Ουαλός τεχνικός των Αρκάδων θα ανακοινώσει την 23αδα λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Αξιοσημείωτο πως κανείς παίκτης των Κιτρινομπλέ δεν βρίσκεται στο ποιονολόγιο της Λίγκας.

Aπό την πλευρά του ο Χρήστος Κόντης στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Ομίλου δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος αυτές τις ημέρες έκανε θεραπεία για τις ενοχλήσεις του στους κοιλιακούς, ενώ εκτός παραμένει ο γνωστός τραυματίας Μπόρχα Γκονθάλεθ.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λέουις, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.